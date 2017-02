Apareixen grans blocs d'escuma contaminant el riu Calders, a Navarcles

El riu Calders, al seu pas pel Molí del Serra de Navarcles, ha aparegut aquest dimecres al matí amb grans blocs d'escuma, que n'afecten seriosament les aigües. La contaminació, presumiblement, prové de la riera de la Tosca, afluent del riu Calders, que ja ha patit diversos episodis semblants en els darrers temps.

Aquest mateix matí, l'Ajuntament de Navarcles ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) sobre la contaminació i ha iniciat una investigació per determinar si és causat per un abocament irregular per part d'alguna empresa de Moià. "Sol passar que, quan ha plogut molt, hi ha algunes empreses que ho aprofiten per obrir comportes", ha assenyalat l'alcalde navarclí, Llorenç Ferrer. "Sempre que plou, tenim el mateix problema", critica.

El darrer cas de contaminació a la riera Tosca es va produir el 23 de gener passat, entre Moià i Monistrol de Calders, just després d'un altre episodi de pluges. Pocs dies després, l'ACA va assegurar que els nivells d'amoni de la Tosca continuaven dins dels paràmetres legals. Mentrestant, es continua a l'espera de l'ampliació de la depuradora de Moià, que es preveu per a final d'any.

La contaminació de la riera Tosca a causa d'abocaments ha estat denunciada des de fa anys per diversos col·lectius del Moianès, entre els quals l'entitat La Cosa Nostra. Ara, aquests col·lectius estan preparant per a la primavera una campanya sobre la contaminació de la Tosa que prometen que serà "potent".