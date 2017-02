Un manresà en tercer grau penitenciari és denunciat per l'atac al rètol independentista de Sallent

Un manresà que està en un tercer grau penitenciari ha estat denunciat per la Policia Local de Sallent com a presumpte autor de l'atac a un dels rètols de caire independentista que hi ha a l'entrada del municipi bagenc.

Els agents han identificat el manresà Raul M.P. com la persona que apareix en un vídeo difós a les xarxes socials i que va generar una allau de trucades a les instal·lacions del cos policial per denunciar els fets.

Un cop comprovada la identitat de l'assaltant, la Policia Local li ha obert diligències per un delicte que tipifiquen contra el patrimoni amb l'agreujant d'odi, atès que se l'hauria relacionat amb actes legítims de suport a la unitat d´Espanya. Ara serà el jutge, però, qui haurà de tenir l'última paraula sobre els fets.