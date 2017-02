Detingut a Manresa per causar destrosses a un bloc de pisos amb el seu braç enguixat

La Policia Local de Manresa ha detingut aquest divendres a la matinada un veí de Manresa de 26 anys per haver causat destrosses en un bloc de pisos del carrer Circumval·lació, donant cops amb el seu braç enguixat, segons ha informat el cos policial en un comunicat.

Cap a la 1 de la matinada, la Policia Local va rebre diverses trucades des del carrer Circumval·lació informant que un individu, que portava un braç enguixat, estava donant cops molt forts amb el guix a les portes interiors d'una escala de veïns, sense cap motiu aparent i sense que els veïns el coneguessin de res.

En arribar les patrulles, van comprovar que l'individu ja no hi era però que, efectivament, hi havia diversos desperfectes a l'escala i a les portes d'alguns habitatges.

Seguint els desperfectes, els agents van arribar al pàrquing de l'edifici, on també van trobar danys a un dels vehicles estacionats. Aleshores, van localitzar l'individu en qüestió (un jove amb diversos antecedents per fets similars), que intentava amagar-se.

Els agents van procedir a la detenció, tot i la resistència activa de l'individu, que va donar cops de guix i puntades de peu als agents, fets pels quals també ha estat imputat.