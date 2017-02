Mor un home de 45 anys atropellat a l'entrada de Manresa

L´entrada a Manresa per la C-1411z.

L'entrada sud-est de Manresa per la C-1411z ha estat escenari aquesta matinada d'un atropellament mortal en el qual ha resultat mort un home de 45 anys i que respon a les inicials A.A., segons el Servei d'Emergències Mèdiques.

Aquest cos ha rebut a les 2.59 h l'avís que un turisme havia envestit un vianant al quilòmetre 27,6 de la C-1411z (entre el barri de Sant Pau i el Pont Vell). Hi ha enviat dues unitats mèdiques però no s'ha pogut fer res per evitar la mort de l'home.

Les causes de l'atropellament s'estan investigant.