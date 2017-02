Un incendi crema el tub d'una xemeneia a Solsona

Un incendi ha cremat aquest dimarts a la matinada el tub d'una xemeneia d'una llar de foc, a Solsona. L'incendi s'ha originat a 2/4 de 2 en un habitatge del carrer Joan Salvat Papasseit. En l'extinció hi han participat tres dotacions dels Bombers, que han apagat el foc i han ventilat el menjador de la casa, que ha quedat afectat pel fum. No hi ha hagut ferits.