Retiren amb un helicòpter el cotxe sinistrat el desembre a Montserrat

Un helicòpter ha retirat aquesta setmana el cotxe que el 7 de desembre passat es va precipitar muntanya avall a Montserrat, a la carretera que va des del santuari cap a Monistrol. En l'accident hi va perdre la vida el conductor i únic ocupant del vehicle, un veneçolà resident a Castellar del Vallès. Enganxat amb un cable a l'helicòpter aquest dilluns es va treure el cotxe del punt on havia quedat (sobre la xarxa de protecció de despreniments del cremallera) i es va transportar fins al costat de la carretera perquè se'l pogués endur una grua.





Aquest matí s'ha procedit a la retirada del vehicle accidentat el passat mes de desembre al @PNMontserrat pic.twitter.com/Xto8hmq9xw „ PN Montserrat (@PNMontserrat) 20 de febrero de 2017

L'accident va tenir lloc el 7 de desembre quan l'home va precipitar-se amb el vehicle que conduïa, un Audi A4 de lloguer, per un barranc de Montserrat, en un dels primers revolts que es troben a la carretera en sentit descendent cap a Monistrol després de passar la tanca del peatge. Va sortir recte quan havia de girar, per un punt on no hi ha tanca de protecció.Les tasques de rescat de la víctima de Montserrat van ser molt complicades. Els Bombers van rebre l´avís cap a les 5 de la tarda. Un cotxe havia caigut des de la carretera BP-1121 (Monistrol-monestir de Montserrat) i havia quedat frenat a pocs metres del cremallera, enganxat a la xarxa de protecció del mateix tren, que han d´evitar la caiguda de pedres procedents de despreniments sobre la via.Els primers bombers hi van poder arribar relativament aviat, despenjant-se amb cordes d´un helicòpter, però a partir d´aquí tot va ser complicat. Es va fer fosc, i l´helicòpter no va poder tornar al lloc. Per alliberar la víctima va caldre portar més unitats de bombers i material fins al lloc de l´accident, i aquesta operació es va allargar fins després de les 8 del vespre. Poc després d´1/4 de 9 del vespre, els Bombers treien la víctima. S´havia fet l´aixecament del cadàver i el cos es traslladava, passades les 10 de la nit, en un vehicle de la funerària cap a les sales d´autòpsies judicials, a Barcelona.Des del moment de l´accident, es va tallar el servei de cremallera, tant pel risc que hi havia amb el vehicle encastat a la xarxa com per deixar aquesta via com a únic enllaç per poder fer el rescat, moure tota l´emergència i fer l´evacuació del cadàver.