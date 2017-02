El tancament de la presó Model portarà 80 nous interns a Lledoners

La presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada guanyarà a partir d'aquest dimarts una vuitantena d'interns, procedents de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires. És una de les conseqüències del tancament de la Model de Barcelona, que el conseller de Justícia, Carles Mundó, va anunciar per al proper mes de juny. A partir del març, ja deixaran d'ingressar presos preventius a la Model i, en el seu lloc, aniran a Brians 1 de Sant Esteve, que passarà a ser exclusivament el nou centre de presos provisionals de la demarcació de Barcelona, en substitució de la històrica presó de l'Esquerra de l'Eixample.

Abans de rebre els primers presos preventius, Justícia haurà de buidar Brians 1, els presos dels quals seran traslladats al seu centre veí, el de Brians 2. Com a conseqüència, els interns que acollia fins ara Brians 2 seran traslladats a diverses presons del país, entre elles Lledoners, tot i que la presó del Bages serà una de les que rebran menys volum de reclusos.

Concretament, Brians 2 començarà a traslladar des d'aquest mateix dimarts 79 interns a Lledoners. La presó bagenca té una capacitat màxima de 1.025 presos, però, ara, la presó bagenca n'acull només 604, per la qual cosa es troba només al 58,9% de la seva capacitat. Amb els 79 interns que s'hi afegiran ara, doncs, Lledoners passarà a tenir 683 presos, amb la qual cosa la seva ocupació passarà a ser del 66,6%. El centre bagenc encara quedarà lluny del seu rècord absolut de presos, que va arribar a ser de més de 800.

Amb el tancament de la Model, s'hauran de distribuir els seus treballadors cap als altres centres penitenciaris. En el cas de Lledoners, passarà d'una plantilla de 364 a 414 empleats, amb la qual cosa guanyarà una cinquantena de treballadors.

La majoria dels presos de Brians 2 aniran a la presó de Mas d'Enric, el darrer centre penitenciari inaugurat per la Generalitat, al Tarragonès. Hi aniran un total de 449 reclusos. Les altres presons que acolliran interns de Brians 2 seran Ponent (100), Joves (76) i Quatre Camins (67), entre d'altres.

Mundó es va mostrar satisfet ahir de la decisió de tancar la Model. «És una decisió històrica, precedida de molts anuncis carregats de bones intencions però que, per les raons que sigui, no s'han pogut concretar. La Generalitat ha decidit que tancarà la Model aquest any 2017 i que quedi buida abans de l'estiu, durant el mes de juny», va destacar el conseller, que va recordar que fins i tot el llavors president del govern Adolfo Suárez va prometre fa 40 anys tancar aquesta històrica presó barcelonina.

Tot i tractar-se d'una decisió que l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que sotmetrà a la decisió dels veïns, el conseller Mundó va indicar que trobaria «lògic» que es mantingui en peu una part de la Model com a centre de memòria històrica.