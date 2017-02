Creix un 17% la xifra d'accidents de trànsit a Berga en dos anys

El nombre d'accidents de trànsit al nucli urbà de Berga ha crescut un 17,2% en dos anys, segons es desprèn de la memòria de la Policia Local del 2016. L'any passat també van augmentar les multes i les denúncies de zona blava, però, en canvi, la Policia Local i els Mossos van realitzar un 43% menys de proves d'alcoholèmia que el 2015.

En concret, segons la memòria, durant el 2016 hi va haver 109 accidents de trànsit al nucli urbà de Berga, un 9% més que el 2015 (quan en van ser 100) i un 17,2% més que els que hi havia hagut el 2014 (quan en van ser 93).

Dels 109 accidents que hi va haver el 2016, un va ser mortal: una vianant d'edat avançada va morir l'1 de gener en ser atropellada per un cotxe a la zona de Casampons. En els dos anys anteriors, en canvi, no hi havia hagut cap accident mortal.

Dels 108 sinistres restants de l'any passat, la majoria (85) van ser sense ferits. Les sortides de via o pèrdues de control van ser la causa principal dels accidents, amb 25 casos en total. Els homes són els causants de la majoria de sinistres, en un 69% dels casos. I un 40% dels accidents va tenir lloc en una franja de cinc hores, entre les 9 del matí i les 2 del migdia.

Les cinc vies que van concentrar la majoria d'accidents van ser el Passeig de la Pau, el Passeig de la Indústria, el carrer Gran Via, la carretera de Sant Fruitós i la Ronda Moreta.

D'altra banda, la Policia Local va interposar l'any 2016 un total de 1.430 multes de trànsit (un 8,7% més que l'any anterior). Per la seva banda, els vigilants municipals de la zona blava van fer 4.090 denúncies (un 21,6% més),

En canvi, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van reduir considerablement el nombre de proves d'alcoholèmia a Berga: en conjunt, durant el 2016, en van practicar 2.961, un 43% menys que el 2015, quan en van ser 5.232. La Policia Local, a més, va reduir un 39% el nombre de denúncies de velocitat.