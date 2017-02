Ofereixen de sorpresa 380 cites per renovar el DNI a Manresa la setmana que ve

La comissaria de Manresa de la Policia Nacional ha ofert avui dimecres, de forma inesperada, 380 cites noves per poder renovar el DNI la setmana que ve, segons ha pogut saber i comprovar aquest diari.

Es tracta d'un fet insòlit, ja que, fins ara, a Manresa, el cos policial només oferia cites prèvies per a d'aquí a dos mesos, tal com passa també en moltes altres comissaries de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol.

Per aquest motiu, ara mateix, qualsevol persona que no es vulgui esperar tant de temps per poder renovar el seu DNI, pot reservar hora a la comissaria de Manresa per a qualsevol dia de la setmana que ve, del 27 de febrer al 3 de març. Les hores es reserven a través de la web de Cita Prèvia del DNI o Passaport del Cos Nacional de Policia.

Fins a les 13 hores d'aquest dimecres, la data més propera per renovar el DNI a Manresa era encara el 26 d'abril. A partir d'aquesta hora, però, s'han incorporat les 380 noves cites per a la setmana que ve. A les 18.30 hores, ja s'havien esgotat un centenar de cites, però encara en quedaven 278 per donar.

La incorporació la setmana que ve a la comissaria de Manresa d'una nova funcionària, que estava de baixa, ha permès aquest canvi.