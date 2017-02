Manresa esgota 300 cites 'extra' per fer el DNI

Com si fos la promoció del dia, la Policia Nacional va oferir ahir al migdia, sense avisar, 380 cites per a la setmana que ve per poder renovar el DNI a la comissaria de Manresa. A la nit, nou hores després, ja se n'havien reservat 300. És un fet inusual, ja que, fins ara, si es reservava cita prèvia per Internet, el sistema no donava hora fins d'aquí a dos mesos, tal com succeeix també a moltes altres comissaries del país. Únicament es podia aconseguir una cita propera en el temps si s'estava de sort i es topava amb alguna anul·lació.

Ahir, a les 12 del migdia, tal com va poder comprovar aquest diari, si algú volia demanar hora per renovar el DNI a Manresa, la Policia Nacional únicament oferia un dia possible: el llunyà 26 d'abril. De fet, l'espera de dos mesos és la mateixa que ja es produïa en els dies previs, i que també afecta moltes altres comissaries. Una hora després, però, quan la Policia Nacional va regalar les 380 hores inesperades a Manresa, els usuaris ja podien triar qualsevol dia de la setmana que ve.

Com passa amb totes les promocions estrella, però, les 380 cites es van començar a omplir amb rapidesa. Durant les primeres cinc hores, ja se n'havien reservat un centenar. A partir de 2/4 de 7 de la tarda, quan Regió7 Digital va informar de la notícia, la resta de cites es van començar a reservar encara a més velocitat, fins al punt que a les 10 de la nit ja només en quedaven unes 80 de disponibles, una xifra que és previst que s'acabi d'esgotar ben aviat.

Consultada per aquest diari, la Policia Nacional va justificar la inclusió inesperada de les noves cites per la incorporació, la setmana que ve, d'una funcionària a la comissaria de Manresa que estava de baixa. «Actualment, ja hi tenim vuit persones treballant cada dia en la renovació dels DNI. A partir de dilluns vinent, en seran nou», van explicar fonts del cos policial.

Segons van afegir, la comissaria de Manresa és la que presenta més ocupació de les places de treball, que serà completa a partir de la setmana que ve. En canvi, a moltes altres comissaries del país, hi ha una mitjana del 25% de vacants, per jubilacions que no s'han cobert per les retallades.

«En funció de si tenim personal de vacances o de baixa, podem oferir més o menys cites prèvies. Altres vegades, quan s'han incorporat funcionaris que estaven de baixa, també hem pogut entrar al sistema noves hores, com ara», va explicar el cos policial. Les mateixes fonts no van precisar si, a partir d'ara, es continuaran donant cites a partir de la setmana següent, la del 6 de març. Ahir, només era possible reservar fins al dia 3.

Malgrat les crítiques que rep la Policia Nacional per les tradicionals llargues esperes per poder renovar el DNI, fonts del cos van assenyalar que, a Manresa, entre DNI i passaports, «es renoven 3.000 documents cada mes, cosa que significa 35.000 o 36.000 cada any». Això és així perquè hi acudeixen no només els veïns del Bages, sinó de molts altres punts de la Catalunya Central. Les altres dues comissaries més properes, les d'Igualada i Vic, també tenen una espera de gairebé dos mesos per poder renovar el DNI.

Es dóna el cas que, a Manresa, el 25% de les persones que han reservat cita prèvia per renovar el DNI no s'acaben presentant. El percentatge d'absències és superior al de la mitjana del país, que se situa entre el 15 i el 20%, segons el cos policial. «Molts dels absents han acabat acudint a altres comissaries i no han pensat a anul·lar la cita», expliquen les mateixes fonts, tot afegint: «aleshores, amb aquestes hores buides, atenem les persones que aquell dia han acudit físicament a la comissaria perquè necessiten renovar urgentment el DNI, ja que han de fer algun viatge o l'han de presentar en algun lloc». Per aquest motiu, recalquen, «si algú necessita renovar el DNI amb urgència, si ve a comissaria, és molt probable que ho acabi aconseguint, perquè cada dia hi ha absències», diuen.