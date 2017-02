La mare de l'afavorit és l'única imputada pel cas de l'examen falsificat de Manresa

La Florinda, on hi ha les oficines municipals de Recursos Humans

El jutge ha imputat de moment l'excap de secció de Recursos Humans de l'Ajuntament de Manresa com a única persona sospitosa de la falsificació d'un examen d'accés a les places de la borsa de treball del consistori, segons han explicat fonts judicials a aquest diari. Es dóna el cas que la imputada, M. P., és la mare de l'home a qui pertanyia la prova manipulada, amb la qual cosa hauria falsificat l'examen per tal d'afavorir-lo.

La fase d'instrucció, però, està lluny de tancar-se. La funcionària investigada, que està de baixa del consistori, ja ha declarat en qualitat d'investigada davant del jutge i, durant l'interrogatori, va negar l'autoria dels fets, segons han explicat les mateixes fonts judicials.

Per la seva banda, el fill de la funcionària, que ha estat citat pel jutge en qualitat de testimoni, es va acollir al seu dret a no declarar, a causa de la seva relació de parentiu directe amb la imputada.

També han declarat al jutjat diversos treballadors de l'Ajuntament. Cap d'ells, però, no ha pogut aportar cap prova directa sobre la presumpta autoria de M. P., ja que ningú no va veure el procés de substitució de l'examen original per la prova falsificada, mentre estava sota custòdia de les oficines de Recursos Humans, a l'edifici de la Florinda. Les fonts consultades no han aclarit com es va declarar l'acusada en ser requerida pels responsables municipals a donar explicacions, ni en què van consistir aquestes explicacions.

De moment, el jutge està instruint el cas per un presumpte delicte d'infidelitat en la custòdia de documents, que el codi penal castiga amb penes d'entre un i quatre anys de presó. No es descarta, però, que el cas, si arriba a judici, es converteixi en un delicte de falsificació de document, que comporta penes de tres a sis anys.

Ara, la fiscalia i l'acusació particular, que representa l'Ajuntament, han demanat al jutge que citi més testimonis i que ordeni la pràctica d'una prova pericial, la cal·ligràfica, per determinar si la lletra escrita a l'examen falsificat és de la funcionària investigada. La prova cal·ligràfica que va en-carregar l'Ajuntament no compta judicialment, perquè, d'una banda, no es va tractar de cap prova pericial i, de l'altra, únicament es va fer per descartar el noi del procés de selecció, ja que es va comprovar que la lletra de l'examen suplantat (el que constava oficialment a l'expedient) no era la seva.

Els fets, que Regió7 va publicar per primer cop el 28 de setembre, es remunten al juliol, quan una funcionària va descobrir que algú havia col·locat un examen fals per substituir l'examen que realment havia entregat l'aspirant a una plaça laboral. Les respostes que havia lliurat l'home a l'examinadora tenien un nivell deficient. La prova que l'endemà va aparèixer en el seu lloc tenia les respostes canviades, era més llarg i estava escrit amb una lletra diferent. La substitució es va fer quan l'original era custodiat a Recursos Humans.

La funcionària que va descobrir els fets havia fotografiat l'examen original que l'aspirant va lliurar-li en acabar de redactar-lo, estranyada pel seu baix nivell en contrast amb el fet que l'home havia tingut la més alta qualificació en una prova anterior. L'endemà, durant la correcció de les proves, va observar amb sorpresa que l'examen que constava a l'expedient era un de diferent. Un dia després, la funcionària va comunicar els fets al seu superior i, unes setmanes després, ho va fer a la seva regidora. El govern municipal va decidir no obrir expedient intern sinó denunciar el cas al jutjat. El setembre, va canviar de departament la funcionària sospitosa, que pocs dies després, quan el cas va ser publicat, va demanar la baixa, situació que manté.