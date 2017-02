Un home d'uns 40 anys mor en un incendi d'habitatge a Manresa

Un home d'uns 40 anys ha mort aquest dilluns a la matinada en un incendi que s'ha declarat a casa seva, al carrer de Prudenci Comellas de Manresa. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís cap a la 1.10h d'aquest dilluns a la matinada. Segons els primers indicis, la víctima mortal era un home que vivia sol en companyia únicament de la seva mascota.

De moment, no han transcendit les causes de l'incendi ni s'hi ha hi ha hagut més ferits o evacuats a causa del foc.