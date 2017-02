Mossos alerten de la difusió d'un vídeo de pornografia infantil per WhatsApp

Els Mossos d'Esquadra investiguen la difusió d'un vídeo de contingut de pornografia infantil que s'està difonent a través d'aplicacions de missatgeria instantània, concretament de WhatsApp.



Aquesta acció és molt greu, cal deixar clar que la mera tinença o possessió de pornografia infantil ja és un delicte i, cada vegada que es fa difusió, sigui amb la intencionalitat que sigui, s'està col·laborant amb els autors dels abusos sexuals de menors i amb el col·lectiu que consumeix aquest tipus de material tan sensible.

Divendres, 24 de febrer, dues dones marroquines, de 36 i 43 anys i veïnes de Vilanova i la Geltrú, van ingressar a presó preventiva com a presumptes autores d'un delicte de possessió i distribució de material pornogràfic de menors.



S'han interposat ja dues denúncies a les comissaries de Santa Coloma de Gramenet i Barberà del Vallès per part de persones que han rebut aquest mateix vídeo.



Els denunciants, que són d'origen àrab, informen que coneguts seus han rebut l'arxiu i l'estan reenviant perquè va acompanyat d'un àudio en àrab que apel·la a difondre el vídeo per tal que la mare reconegui el menor, tot i que no se li vegi la cara.



Atenent l'extrema gravetat de la gravació en què no s'observa res que permeti identificar ni víctima, ni autor, ni tampoc el lloc dels fets, la Unitat de Delictes Informàtics ha obert una investigació per tal d'esclarir els fets.



En cas de rebre material que contingui contingut sensible relacionat amb pornografia infantil mai s'ha de difondre i cal denunciar el fet immediatament. També es pot comunicar al correu electrònic internetsegura@gencat.cat