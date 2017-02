Troben una guineu escanyada per culpa d'una bobina de fil llançada al bosc, a Moià

Els Agents Rurals han localitzat a Moià el cadàver d'una guineu que va morir escanyada, ja que l'animal es va enredar amb el cable d'una bobina que algú havia llançat al mig del bosc.

Els fets, segons ha explicat el cos rural de la Generalitat, van tenir lloc fa pocs dies en una finca boscosa de Moià molt propera al terme de Collsuspina. El propietari de la finca va alertar els Agents Rurals que havia trobat un exemplar mort de guineu i, en un primer moment, va assenyalar que hauria pogut morir per culpa d'una trampa il·legal, concretament per la possible instal·lació d'uns llaços que serveixen per capturar fauna salvatge, i que estan expressament prohibits.

Els agents, en desplaçar-se a l'indret, però, van descartar que la causa de la mort fossin uns llaços il·legals. Segons van descobrir, l'animal havia mort per culpa d'una bobina de filferro que algú havia llançat al mig del bosc.

La guineu morta era un exemplar mascle ufanós, que es trobava en el primer any d'adultesa, amb un pelatge molt atractiu. Els Agents Rurals recorden que "llençar residus al bosc és una acció incívica que té conseqüències per a la fauna", com s'ha produït en aquest cas.