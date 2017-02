L'estufa causant del foc mortal de Manresa va cremar una cadira d'oficina situada al costat

Balcó de l´habitatge afectat per l´incendi

Un veí de Manresa de 40 anys, Jorge López Padilla, va morir ahir a la matinada com a conseqüència d´un incendi a casa seva provocat per una estufa elèctrica que s´havia deixat encesa, segons fonts dels Mossos d´Esquadra. L'estufa, segons ha concretat el cos policial, va escalfar una cadira d'oficina que estava situada al costat. La cadira va acabar cremant i va provocar l'incendi que va causar la mort de l'home, per intoxicació de fum.

L´aparell calefactor que va provocar l´incendi és un radiador amb barres incandescents, un tipus d'estufa que els Bombers recomanen no apropar a peces de roba ni a cap element combustible. De fet, és un dels tipus d´aparells que solen ser darrere de molts incendis d´habitatge.

L´avís dels fets, segons van explicar els Bombers de la Generalitat, es va produir poc després de la 1 de la matinada, en un habitatge situat al quart pis del carrer Prudenci Comellas, número 44.

El foc va cremar totalment el menjador del pis i la resta de l´habitatge va quedar afectat pel fum. A l'interior de l´immoble, a la part oposada del lloc d´inici de l'incendi, els Bombers van localitzar la víctima en estat inconscient. El personal del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) va certificar la seva mort, per intoxicació de fum. Els efectius d´emergències també van trobar a l'interior del pis el cadàver de la gossa que convivia amb l'home, que també va morir a causa de l´incendi.

Com a mesura preventiva, es van desallotjar uns 13 veïns de l´edifici de quatre plantes, que van poder tornar a casa seva un cop el foc es va donar per extingit. Ahir al matí, els serveis tècnics municipals, després d'haver inspeccionat el bloc, van confirmar que ni l´habitatge ni l´edifici no han quedat afectats estructuralment.

Al lloc de l´incendi hi van treballar sis dotacions dels Bombers. A més, també hi van treballar efectius dels Mossos d´Esquadra, de la Policia Local de Manresa i dues ambulàncies del SEM.

La víctima mortal és un manresà de 40 anys que vivia en companyia únicament de la seva mascota. L´home no treballava i subsistia gràcies a una petita pensió d´incapacitat. Al seu pis hi arribava l´electricitat perquè tenia la llum punxada, ja que no tenia comptador.



La PAHC no pot determinar si la pobresa energètica és la causa del foc

La PAHC Bages ha assegurat aquest dimarts que la víctima mortal patia pobresa energètica, ja que tenia la llum punxada i vivia amb una renda per invalidesa. Tanmateix, el col·lectiu resta a l'espera dels informes tècnics per determinar si aquesta ha estat la causa del tràgic accident. Fonts d'Endesa han confirmat que l'home tenia la llum punxada per impagament des del 2011, i desvinculen el cas de la pobresa energètica. "Estem parlant d'un cas de frau elèctric", han assegurat. La víctima no era usuari dels Serveis Socials de l'Ajuntament.



NOTA: En l'edició de paper de Regió7 d'aquest dimarts, per un error de comunicació de la funerària, la víctima mortal apareix identificada amb el nom de José, quan en realitat es deia Jorge, tal i com ja apareix en aquesta informació.