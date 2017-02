Un motorista té un accident a la C-55 i els Mossos li troben 8 bosses de marihuana

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 25 de febrer a un home de 41 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Montmajor, per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de drogues tòxiques. A més, el pilot accidentat portava a sobre 8 bosses plenes de marihuana.



Tot va començar quan el dia 25 de febrer cap a les 18:00 hores un motorista va patir una sortida de via a la C-55, al punt quilomètric 23, terme municipal de Castellgalí. Els agents de trànsit van assistir a l'accidentat, i tot i que va resultar ferit lleu, aquest va ser traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa.



Els Mossos van continuar amb les tasques d'investigació per poder determinar les causes de l'accident, practicant-li les proves d'alcoholèmia i drogues amb resultat positiu en THC.



Mentre els agents estaven amb la víctima, van notar una forta olor al que semblava marihuana i van localitzar entre les pertinences de l'accidentat una bossa d'esport on en el seu interior hi havia 8 bosses plenes de marihuana.



Davant d'això, els agents van detenir al motorista per salut pública i denunciar penalment per conduir sota la influència de drogues tòxiques.

Els detingut, del qual va passar a disposició judicial el dia 27 de febrer va quedar en llibertat amb càrrecs