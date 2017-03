Saps quins trams de la C-55 tenen una sinistralitat més elevada?

Un vehicle accidentat per sortida de via a la carretera C-55.

El conjunt del tram sud de la C-55, entre Manresa i Abrera, és tradicionalment la carretera que registra més accidentalitat a la Catalunya Central. L´any 2016, a banda de pujar-hi els ferits lleus, també s´hi va incrementar la xifra de greus, però bàsicament en el tram entre Castellbell i Abrera, és a dir, el que no disposa de barrera intermèdia de separació de carrils. De fet, el nombre de ferits greus va créixer al conjunt de la Catalunya Central, a diferència del que va passar en el global del país, on va baixar.

En el conjunt de les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia i Osona, l'any passat van morir 17 persones en accidents de trànsit interurbans, cinc menys que el 2015, cosa que suposa una reducció del 29%. Però, en canvi, si s'analitza la xifra de ferits greus, va pujar el 10,23% a la Catalunya Central, tot passant dels 127 de l'any 2015 als 140 de l'any passat. La xifra va pujar a totes les comarques centrals, excepte al Berguedà i al Solsonès.

Accidents per encalç

Des que es va instal·lar la nova barrera intermèdia per separar els carrils de la C-55, entre Manresa i Castellbell, la majoria dels accidents que hi tenen lloc són topades de vehicles que circulen en el mateix sentit, conegudes amb el nom d´encalços, segons expliquen fonts de l´Àrea de Trànsit de la Regió Policial Central dels Mossos d´Esquadra. Per tant, l´increment de l´accidentalitat en aquest tram de la C-55, reflectida per les dades del 2016 del Servei Català de Trànsit, és degut principalment a aquest tipus de sinistres.

Els encalços es produeixen quan un vehicle xoca amb el que circula davant seu, perquè ha alentit o ha aturat sobtadament la marxa. Normalment tenen lloc quan hi ha densitat de trànsit, una situació habitual a la C-55.

Es tracta, per tant, d´un tipus d´accident que normalment no provoca ferits de gravetat. Habitualment, si algun dels ocupants resulta lesionat, és de forma lleu, moltes vegades per fuetades a les cervicals. És per aquest motiu que la pràctica totalitat dels ferits el 2016, al tram de la mitjana de la



C-55, van ser de caràcter lleu.

El segon tipus d´accident més característic de la C-55, des de la instal·lació de la mitjana són les sortides de via, com ara la del cotxe accidentat de la fotografia que il·lustra aquest article. En canvi, durant aquest 2016, els xocs frontals pràcticament han desaparegut, ja que són deguts a les invasions del carril contrari, un fet que ara, amb la barrera intermèdia, ja no pot tenir lloc.