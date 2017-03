El nombre de ferits a la C-55 es dispara el 50% des que es va instal·lar la mitjana

La Generalitat va instal·lar la mitjana a la C-55, entre Manresa i Castellbell, per evitar els xocs mortals i greus però, a l'hora de la veritat, l'accidentalitat hi ha crescut de manera considerable. Des de la seva estrena, al principi de l'any 2016, la xifra d'accidents amb víctimes en aquest tram, en relació amb el 2015, s'hi ha disparat el 52%. La gran majoria ha causat ferits lleus, un valor que ha crescut el 54% respecte del 2015. És pràcticament el mateix percentatge d'augment que hi ha hagut al tram complet de la C-55, entre Manresa i Abrera. El creixement és molt superior a l'increment de ferits lleus que es va produir l'any 2016 en el conjunt de Catalunya, que va ser del 3,5%.



Així ho manifesten les dades d'accidentalitat que el Servei Català de Trànsit ha tramès a Regió7, a petició d'aquest diari. Les xifres constaten que el nombre d'accidents greus i mortals a la C-55, al tram on s'ha col·locat la mitjana, es va mantenir molt baix durant el 2016, tot i que, de fet, ja ho havia estat els anys anteriors. El darrer any amb la mortalitat elevada havia estat el 2012. Però no ha succeït el mateix amb el nombre total d'accidents i de ferits lleus, que ha crescut notablement el 2016, malgrat l'estrena de la mitjana, després que ja hagués pujat el 2015, l'any de les obres.



En concret, els treballs per instal·lar la barrera (al tram de vuit quilòmetres entre el barri de Sant Pau de Manresa i l'accés a l'autopista, a Castellbell) es van iniciar a mitjan 2015 i es van acabar el març del 2016. La mitjana es va instal·lar amb l'objectiu d'impedir les invasions de carril i, per tant, els xocs frontals, que és la causa principal dels accidents tràgics.



Però, des que es va estrenar, ha rebut nombroses crítiques dels conductors i de la plataforma No Més Morts a la C-55, que han fet popular el terme «ratera» per descriure l'estat en què ha quedat la via per la presència de la mitjana. Entre les crítiques que han fet els usuaris, hi ha l'alentiment del trànsit, la dificultat dels cossos d'emergències d'arribar als llocs dels accidents i la sensació que la xifra de topades i d'incidències de tot tipus ha augmentat (i, per tant, també els embussos).



Doncs bé, amb les xifres a la mà, es pot dir que, efectivament, l'accidentalitat ha crescut, i que ho ha fet de manera notable. El 2016, al tram de la mitjana (entre els punts quilomètrics 19 i 27, és a dir, entre Castellbell i Manresa sud) hi va haver 35 accidents amb víctimes, el 52% que el 2015 (l'any de les obres), quan en van ser 23. Aquell 2015 l'accidentalitat ja havia crescut el 77%, més alta en relació amb el 2014, quan només hi havia hagut 13 accidents amb víctimes.



Passa el mateix amb la dada de ferits lleus, que és el balanç de la majoria d'accidents amb víctimes. Així, al tram de la mitjana, el 2016 hi va haver 51 ferits lleus, el 54% més que el 2015, quan en van ser 33. El 2014, n'hi va haver 22.



Pel que fa a accidents mortals, continuant al tram específic de la mitjana, el 2016 hi va haver una víctima, la de la jove manresana que es va accidentar a Sant Vicenç just el dia que s'estrenava la reforma de la C-55. De ferits greus, n'hi va haver un. El 2015 no hi havia hagut morts, però sí dos ferits greus.



El comportament de l'accidentalitat el 2016 al tram específic de la nova mitjana va ser similar al que hi va haver al conjunt de la C-55 sud entre Sant Pau de Manresa i l'accés a la A-2 (a Abrera). En tot aquest tram de 27 quilòmetres, sense desdoblar, hi va haver en total 120 ferits lleus i 84 accidents amb víctimes, el 42% més que les dades del 2015, quan hi va haver 84 ferits lleus i 59 accidents. El 2014 n'hi havia hagut, respectivament, 82 i 52, una xifra, per tant, que havia estat similar a la del 2015. L'accidentalitat, per tant, ha crescut bàsicament el 2016.







Més ferits greus a la resta de la C-55



En el tram complet de la C-55, entre Manresa i Abrera, el que sí que ha crescut el 2016 en relació amb el 2015 és la xifra de ferits greus: l'any passat, n'hi va haver setze, dotze més que el 2015 i tretze més que el 2014. Pel que fa a víctimes mortals, durant el 2016 n'hi va haver tres: a banda de la manresana accidentada a Sant Vicenç, van morir dos vianants atropellats, a Olesa i a Castellbell.



L'increment dels accidents a la C-55 l'any 2016 no es pot explicar pel comportament de la sinistralitat a Catalunya, ja que, a la C-55, l'augment va ser molt superior al que hi va haver al conjunt del país. Així, segons dades del Servei Català de Trànsit, en el total de carreteres de Catalunya, l'any 2016, en relació amb el 2015, hi va haver el 3,5% més de ferits lleus i l'1,6% més d'accidents amb víctimes. Uns increments lleugers que contrasten amb el descens de la mortalitat i dels ferits greus que hi va haver al conjunt del país.



A banda de la instal·lació de la mitjana, les obres a la C-55 van servir per reforçar el ferm de la carretera i van adequar la senyalització vertical i d'orientació. Els treballs també van millorar el drenatge de la carretera, van adequar les barreres laterals de seguretat i van reposar la línia de telecomunicacions i altres serveis afectats. Els treballs van ser adjudicats per un import de 3,7 milions d'euros i van concloure el mes de març del 2016.