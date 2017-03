Tres funcionaris de Lledoners s'enfronten a tres anys de presó per coaccionar un intern

La fiscalia demana tres anys de presó per a tres funcionaris de Lledoners acusats d'haver coaccionat un intern per impedir que declarés contra un d'ells, que estava sent investigat per l'agressió a un altre reclús. A causa de les presumptes amenaces, l'intern coaccionat va acabar exculpant el treballador, però, davant el jutge, va incriminar-lo de nou. El judici se celebrarà aquest mes de març al Jutjat Penal 3 de Manresa.

Els fets, segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, van tenir lloc el 9 de febrer del 2014 a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada. Aquell dia, l'intern Dumitrian G. M. va interposar una denúncia contra el funcionari José Antonio M. F. per una presumpta agressió que havia tingut lloc el 23 de desembre del 2013 en una sala d'escorcolls del centre penitenciari bagenc. Segons va denunciar el reclús, el funcionari li havia dit «romanès de merda» i l'havia agredit a les costelles. La denúncia va recaure al Jutjat d'Instrucció número 6 de Manresa i va motivar una investigació interna a Lledoners, per tal d'aclarir els fets.

Segons la fiscalia, el funcionari investigat, José Antonio M. F., i dos treballadors més, Ramon F. G. i Pedro R. G., es van posar d'acord per coaccionar un intern, Anghel M., que assegurava que havia estat testimoni de l'agressió.

Els tres acusats, segons assegura el ministeri fiscal, van fer valer la seva posició prevalent, que els atorgava la seva activitat, per tal d'interferir en l'actuació processal dels interns, arran de la investigació administrativa i judicial que s'havia iniciat. D'aquesta manera, assenyala el fiscal, els tres processats van intentar doblegar la voluntat d'Anghel M. perquè modifiqués la seva versió dels fets, tot dient-li que, en cas contrari, tindria problemes al pati.

Per aquest motiu, afegeix el ministeri públic, l'intern Anghel M. va acabar accedint a les amenaces i va signar una nova declaració, prèviament transcrita pels acusats, amb una versió exculpatòria de l'acusat José Antonio M. F. L'intern va mantenir aquesta nova versió en les diferents instàncies administratives fins que va prestar declaració en seu judicial.

La fiscalia tipifica els fets de delicte d'obstrucció a la justícia, amb la circumstància agreujant d'abús de la condició pública. Per aquest motiu, demana per a cadascun dels tres funcionaris la pena de tres anys de presó i una multa de 8.100 euros.

En el judici és previst que hi declarin diversos testimoins, entre els quals l'aleshores director de Lledoners, Domingo Estepa, actualment a Quatre Camins.