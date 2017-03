Condemnen un banc a retornar 43.900 euros a un manresà per uns bons de risc

El Jutjat de Primera Instància 1 de Manresa ha condemnat el Banc Popular a retornar els 43.900 euros que un manresà d'edat avançada va perdre per haver comprat un producte financer d'alt risc sense haver estat informat del perill que representava. El banc haurà de pagar els diners al fill del client, que és qui, com a hereu legítim, va presentar la denúncia contra el banc, després de la mort del seu pare, que havia adquirit el producte l'any 2009.

No és el primer cop que un jutge condemna una entitat bancària per no informar els clients del risc de comprar certs productes financers. En aquest cas em concret, es tractava dels anomenats bons convertibles en accions. «Desconeixem si també s'han produït condemnes similars en altres llocs per aquest tipus concret de producte», explica l'advocat manresà Francesc Xavier Escribano, que ha guanyat el judici. En tot cas, assenyala, el Banc Popular va dur a terme «la mateixa pràctica que feien servir aquells anys molts bancs: deien als clients que compressin això o allò, la gent s'ho creia i ho feia. Molts cops sense saber la situació real del banc».

Els fets es remunten al 3 d'octubre del 2009, quan el pare del denunciant, de 80 anys d'edat, va invertir 50.000 euros en uns bons convertibles del Banc Popular. La venda posterior de les accions la va haver de fer el 2012 per la quantitat de 6.080 euros, per la qual cosa va perdre 43.920 euros, que són els que ara el Banc Popular haurà de retornar al seu fill.

En la sentència, el jutge, José Manuel del Amo, conclou que l'entitat bancària va incomplir la Directiva sobre Mercats d'Instruments Financers perquè no va informar el consumidor del que estava comprant. Segons la sentència, el Banc Popular «no ha provat que donés la informació dels riscos del producte, singularment el consistent en la pèrdua del capital invertit». En aquest sentit, el magistrat recorda que «l'any 2009 ja hi havia una greu crisi econòmica i, en relació amb els clients menudistes, les obligacions d'informació de les entitats de crèdit eren més estrictes». Segons afegeix la sentència, «la demanda hauria d'haver acreditat que va informar sobre les diferents situacions que podien donar-se, especialment en relació amb la situació de solvència de l'entitat». Per aquest motiu, el magistrat conclou que el Banco Popular va incórrer en una «negligència» per la qual haurà de fer front «als danys i perjudicis».

De fet, segons la sentència, l'entitat bancària va arribar a definir el client de tres maneres diferents: en un document s'explicava que l'home no va fer el test de conveniència. En un segon informe, però, el banc va reflectir que l'home sí que havia fer el test i que havia estat qualificat de «client amb experiència en productes no complexos». Finalment, un tercer document del banc va definir l'home com a «client amb experiència en productes complexos».

Per tot plegat, el jutge conclou que el Banc Popular va incomplir la seva obligació d'informació i el condemna a pagar 43.920 euros al fill del client. També haurà de fer front a les costes processals i als interessos legals des de la presentació de la denúncia (que es va interposar l'any passat). Ara, el banc pot recórrer la sentència a l'Audiència de Barcelona.