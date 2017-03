El jutge degà de Manresa ascendeix a l'Audiència de Barcelona

A la dreta, el magistrat José Manuel del Amo, recollint l´any 2013 a Manresa un premi per l´ús del català al seu jutjat

A la dreta, el magistrat José Manuel del Amo, recollint l´any 2013 a Manresa un premi per l´ús del català al seu jutjat ARXIU | S. REDÓ

L'actual jutge degà de Manresa, José Manuel del Amo, titular des de fa catorze anys del Jutjat d´Instrucció i Primera Instància 1 de la ciutat, deixarà el Bages en les properes setmanes.

Del Amo, que al llarg de la seva trajectòria a Manresa ha obtingut diversos reconeixements, entre els quals pel seu ús del català, serà ascendit a l'Audiència Provincial de Barcelona, on ha aconseguit plaça, segons ha pogut saber Regió7 i han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

En l´últim ple celebrat a finals de febrer, segons les mateixes fonts, el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va aprovar el trasllat de José Manuel del Amo a l'Audiència de Barcelona, després d´acceptar una petició del propi jutge. Previsiblement, segons les mateixes fonts, anirà destinat a la secció novena del tribunal provincial, on hi ha una vacant. En total, l'Audiència té 22 seccions, cadascuna de les quals està composada per tres magistrats.

En els propers dies, és previst que el nomenament quedi recollit en el butlletí oficial de l´estat (BOE). A partir d´aleshores, expliquen les mateixes fonts, Del Amo tindrà un termini de vint dies per poder fer el trasllat.

José Manuel del Amo va néixer a Madrid el 1961 però viu a Manresa des de fa 29 anys. La seva vinculació amb els jutjats de la Catalunya Central es va iniciar el 1986: primer va ser secretari judicial a Manresa, fins que l´any 1998 va ser nomenat jutge. Aleshores, va passar a exercir a Berga.

L´any 2003, va ser ascendit a la categoria de magistrat, moment en què va ser nomenat titular del jutjat actual de Manresa (un dels vuit jutjats d'Instrucció i Primera Instància que hi ha a la ciutat). És degà dels jutjats manresans des del 2014.

Durant aquests catorze anys, Del Amo ha rebut diversos reconeixements a Manresa. L´any 2013, el Consell dels Col·legis d´Advocats de Catalunya li va atorgar una distinció per la seva contribució en la normalització del català en l´àmbit de la justícia. I és que Del Amo, nascut a Madrid, és un dels pocs jutges de Manresa (i de tot Catalunya) que utilitza el català en totes les sentències i resolucions que dicta.