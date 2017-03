Jutgen una berguedana per comprar dues entrades cares del Barça amb una Visa aliena

El Jutjat Penal número 2 de Manresa ha fixat per a avui, divendres, el judici contra una berguedana acusada d'haver comprat dues entrades cares d'un partit del Barça amb una targeta de crèdit que no era la seva, amb la qual cosa va carregar 1.218 euros a la víctima. La fiscalia demana per a ella una pena de dos anys de presó.

Els fets, segons l'escrit de conclusions provisionals del ministeri públic, van tenir lloc el 17 de novembre del 2012. La processada, Irina K., sense antecedents penals, va utilitzar les dades d'una targeta Visa Oro de La Caixa, de la qual era titular una altra persona, per dur a terme la compra de les entrades, suposadament sense el permís de la víctima, segons es desprèn de l'escrit de la fiscalia.

En concret, segons afegeix el fiscal, l'acusada, des del seu propi ordinador, va adquirir per Internet dues entrades amb el concepte «Futbol Club Barcelona», utilitzant com a pagament la targeta de la víctima. La primera entrada la va comprar a les 01.14 hores de la matinada i la segona, just dos minuts després. L'import total dels dos tiquets, segons la fiscalia, va ser de 1.218 euros, que es van car-regar al compte de la víctima.

Després de denunciar els fets, el cas va ser instruït pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Berga. La fiscalia es va adherir a l'acusació i avui s'ha fixat el judici al Jutjat Penal 2 de Manresa. El ministeri públic tipifica els fets com un delicte d'estafa, per la qual cosa demana a l'acusada la pena de dos anys de presó i que retorni els 1.218 euros a la víctima.