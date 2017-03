Mantenen la retirada de la custòdia als pares de la Nadia

L'Audiència de Lleida ha decidit mantenir la retirada de la custòdia de la Nadia als pares de la nena, Fernando Blanco i Marga Garau. Ratifica així la decisió presa el desembre de 2016 pel magistrat del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell, que va destacar la manca de les aptituds necessàries dels pares per a la cura de la menor i, al seu torn, que l'exposició mediàtica a la qual estava sotmesa la menor com a conseqüència del descobriment de la presumpta estafa comesa "fan recomanable una urgent sortida de l'àmbit en el qual es troba". El pare segueix a la presó de manera provisional i la mare en llibertat provisional. S'investiga als pares de la nena de l'Alt Urgell que pateix una malaltia rara per un presumpte delicte d'estafa en els donatius per al tractament mèdic de la seva filla, d'11 anys. També se'ls investiga per un presumpte delicte d'exhibicionisme, provocació i explotació sexual.

El jutge de la Seu d'Urgell va ordenar presó provisional pel pare de Nadia i la retirada de la pàtria potestat de la menor a la mare el mes de desembre passat i ho va comunicar a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). El seu advocat ho va recórrer i ara l'Audiència de Lleida ha confirmat aquesta mesura. La custòdia la té una tia materna amb residència a Mallorca.

L'Audiència de Lleida ja va confirmar al febrer la fiança d'1.224.968,19 euros pels pares de Nadia Nerea, establerta el desembre passat pel titular del jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell. La defensa de la parella havia recorregut la decisió judicial però la Sala va desestimar també aquest recurs i va donar la raó al jutge instructor. D'aquesta manera, el magistrat s'assegura que la parella pugui fer front a una possible responsabilitat civil futura, en cas que siguin condemnats.

Tots dos estan investigats per un presumpte delicte d'estafa en els donatius per al tractament mèdic de la seva filla, d'11 anys, que pateix una malaltia rara. Segons els Mossos, Fernando Blanco i Marga Garau havien recaptat 918.000 euros en donatius que s'havien de destinar a intervencions mèdiques de la nena per tractar la seva tricotiodistròfia que, finalment, no s'haurien dut a terme. D'aquesta quantitat, però, se n'haurien gastat prop de 600.000 en altres conceptes que s'estan investigant.

El jutge del 'cas Nadia' que investiga els pares de la nena per estafa ha assumit també, en un procediment a part, una altra causa contra Fernando Blanco i Marga Garau pels delictes d'exhibicionisme, provocació i explotació sexual. El mateix jutjat d'instrucció número 1 de la Seu d'Urgell investiga la cinquantena de fotografies "de contingut sexual" trobades pels Mossos d'Esquadra al llapis de memòria del pare, Fernando Blanco, fetes entre el 2008 i el 2011, quan la família vivia a la Biniali, a Mallorca. L'instructor les divideix en dos grups, 41 en què la menor "presenciaria relacions íntimes dels seus pares" i 9 més amb "imatges exclusives de la nena, de contingut sexual".