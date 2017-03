Un incendi obliga a desallotjar deu persones d'un restaurant de Bolvir, a la Cerdanya

Un incendi a la cuina d'un restaurant de Bolvir, a la Cerdanya, ha obligat a desallotjar aquest dimarts al migdia les deu persones que hi havia a l'establiment, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

El foc s'ha declarat poc després de 2/4 de 2 del migdia en un restaurant situat a peu de la carretera N-260. L'incendi ha cremat la campana extractora de la cuina i el fum ha afectat tot l'edifici, incloent l'habitatge de la primera planta, on no hi havia ningú en aquell moment.

Deu persones que hi havien al restaurant han hagut de ser desallotjades de forma preventiva. Cap d'elles, però, no ha resultat ferida, segons les mateixes fonts.

En l'extinció de l'incendi hi han treballat vuit dotacions dels Bombers, que posteriorment han ventilat tot l'edifici.