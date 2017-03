L'Ajuntament de Manresa dóna feina al candidat que tenia un examen falsificat

Ajuntament de Manresa, per a qui treballa finalment el candidat de l´examen falsificat, en una altra plaça

L'home que va ser exclòs d'un procés de selecció de tècnics d'ocupació per a l'Ajuntament de Manresa, perquè es va descobrir que algú havia falsificat el seu examen (presumptament, la seva mare, cap de secció de Recursos Humans), ha acabat aconseguint feina igualment al consistori manresà, segons ha pogut saber Regió7. L'Ajuntament l'ha contractat per un període de sis mesos com a administratiu, feina que el candidat en qüestió, B. T. P., ha començat aquest dimarts mateix.

La raó d'aquest fitxatge és que la plaça que ha obtingut correspon a una borsa de treball, la d'administratius, en la qual ell ja figurava com a inscrit, i que estava creada des d'uns quants mesos abans del procés de selecció de tècnics d'ocupació, que és on es va detectar la irregularitat. Els dos procediments són independents, un de l'altre. El consistori li ha ofert ara la plaça d'administratiu perquè, legalment, li tocava el torn, i ell l'ha acceptat.

Segons fonts municipals, l'Ajuntament ha pogut comprovar que l'examen de B. T. P que consta a l'expedient de la borsa d'administratius és el correcte, és a dir, que, en aquest cas, sí que va ser escrit realment per ell i que, per tant, no va ser manipulat.



La investigació judicial per l´examen falsificat continua

L'examen que sí que va ser falsificat va ser el del procés de selecció de tècnics d´ocupació, descobert a la primeria del juliol passat per una de les funcionàries que integraven el tribunal examinador. En concret, la treballadora va fotografiar l´examen original que B. T. P. va lliurar-li en acabar de redactar-lo, estranyada pel seu baix nivell en contrast amb el fet que l´home havia tingut la més alta qualificació en una prova anterior.

L´endemà, durant la correcció de les proves, va observar amb sorpresa que l´examen que constava a l´expedient era un de diferent, més llarg, amb les respostes canviades i amb un altre tipus de cal·ligrafia. Algú havia canviat un examen per l´altre mentre estava custodiat a les dependències de Recursos Humans, a l´edifici de la Florinda. La treballadora en qüestió va informar dels fets l´endemà al seu superior i, unes setmanes després, a la seva regidora.

El govern municipal va decidir no obrir cap expedient sinó denunciar el cas al jutjat. El setembre, va canviar de departament la funcionària sospitosa de la falsificació, cap de secció de Recursos Humans de l´Ajuntament, i mare del candidat afavorit. Pocs dies després, quan el cas va ser revelat àmpliament per Regió7, la dona va demanar la baixa laboral, situació que manté.

Tal i com va avançar aquest diari el 25 de febrer passat, la funcionària sospitosa ja ha estat imputada pel jutge, en el marc de la investigació. La dona, en la seva declaració davant del jutge, va negar l´autoria dels fets. Per la seva banda, el seu fill va ser citat pel jutge en qualitat de testimoni, però es va acollir al seu dret a no declarar, a causa de la seva relació de parentiu directe amb la investigada.

El jutge, que està instruint el cas com un delicte d´infidelitat en la custòdia de documents, és previst que demani ara una prova cal·ligràfica per determinar si l´autora de la lletra de l´examen falsificat és efectivament de la funcionària sospitosa.