«L'atracador va sortir al carrer, va caure dos cops a terra i la gent s'hi va tirar a sobre»

L'atracador que dissabte al vespre va assaltar amb una navalla un supermercat de Manresa va intentar obrir ell mateix la caixa enregistradora, que estava bloquejada, i, mentre ho feia, va deixar sortir al carrer tant l'encarregada com els clients. Quan, al cap d'uns minuts, va aconseguir obrir la caixa i sostreure els diners, va sortir a fora i, aleshores, es va trobar que diversos clients i vianants estaven davant de l'establiment, esperant inquiets l'arribada de la policia.

«Tenia sang en una mà perquè s'havia fet mal intentant obrir la caixa amb la navalla. Quan va sortir al carrer, va caure a terra, es va aixecar, va tornar a caure i, aleshores, quatre o cinc persones s'hi van tirar a sobre i el van retenir». Així ho va relatar ahir a Regió7 la víctima de l'atracament, Imma Arroyo, encarregada del supermercat Llobet del carrer del Bruc, on van tenir lloc els fets. L'atracador, un veí de Manresa de 27 anys, de nacionalitat espanyola, amb antecedents, va ingressar ahir mateix a la presó, per ordre del jutge.

Els fets van tenir lloc dissabte poc després d'1/4 de 9 del vespre. El lladre va entrar a l'establiment amb la cara tapada amb un passamuntanyes, va mostrar la navalla a l'encarregada, que estava dar-rere del mostrador, i li va dir: «obre la caixa i dóna'm tots els diners». Tot seguit, va entrar a dins del taulell i va continuar amenaçant la treballadora amb l'arma.

«El vaig veure molt malament. Semblava que anés drogat», confessava ahir la víctima, Imma Arroyo. «Li vaig dir que estigués tranquil, que no em fes mal i que li obriria la caixa», va afegir. Però ella, amb els nervis, va teclejar un codi equivocat i el calaix no es va obrir. «Realment, jo pretenia obrir-lo, però, per sort o per desgràcia, em vaig equivocar amb la combinació», va explicar, i va afegir: «ell, llavors, va creure que havia acabat de bloquejar la caixa o que havia activat l'alarma. Ràpidament, em va donar una empenta i es va acotar, per intentar forçar la caixa ell mateix amb la navalla».

Mentrestant, els pocs clients que hi havia a l'establiment havien sortit al carrer i ella, quan va veure que l'atracador estava enfeinat intentant obrir la caixa, també va sortir per demanar auxili. «Mentre esperàvem els Mossos, ens vam ajuntar un bon grapat de gent, entre clients i vianants. Tots miràvem cap a dins i vèiem què estava fent l'atracador: va donar cops a la caixa, va tirar-la a terra... fins que la va aconseguir obrir», va prosseguir Arroyo. «Mentre intentava obrir-la, es va fer un tall amb la navalla i va deixar la caixa i els diners plens de sang», va dir.

Finalment, després d'estar tres o quatre minuts a dins de la botiga, l'atracador va sortir a l'exterior. «Va voler fugir tant de pressa, que va caure de seguida. Es va aixecar, però va tornar a caure. En aquell moment, quatre o cinc persones s'hi van tirar a sobre, el van aixecar i el van col·locar a la paret, tot retenint-lo, mentre esperàvem que arribés la policia», va explicar la treballadora. Aleshores, altres persones que passaven pel carrer van ajudar a retenir l'home, entre les quals dues mossos fora de servei. Finalment, van arribar a l'indret les patrulles dels Mossos, que van detenir el jove. Ahir, després de passar a disposició judicial, va ingressar en presó provisional.

Per la seva banda, el Grup Llobet, en un comunicat enviat a Regió7, va voler agrair la col·laboració de tothom per poder detenir l'atracador. «Gràcies a la col·laboració ciutadana, no només es va frustrar l'atracament, sinó que, a més a més, no es va haver de lamentar cap dany personal», va destacar l'empresa bagenca. I va afegir: «per a Grup Llobet, és un orgull i una enorme satisfacció saber que els nostres clients es preocupen pels nostres terballadors i treballadores, sense cap dubte el nostre valor més preuat».