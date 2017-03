Un tràiler bolcat talla completament la C-16 a l'alçada de la Nou de Berguedà

Un tràiler ha bolcat aquest dimarts poc abans de les 4 de la matinada a la carretera C-16, a l'alçada de la Nou de Berguedà, en sentit Berga, i ha quedat ocupant completament la via. La cabina del vehicle ha quedat suspesa fora la carretera, totalment de cap per avall, i els Bombers de la Generalitat han rescatat el conductor utilitzant una autoescala per apropar-se fins a ell i fent-li arribar un arnés que s'ha col·locat el mateix conductor, que en tot moment ha estat conscient. De fet, el conductor, ha sortit il·lès de l'aparatós accident, segons ha confirmat el SEM.

Hores d'ara la via continua tallada en tots dos sentits de la marxa, entre el punt quilomètric 109 i el 108,5, i es realitzen desviaments per la carretera C-1411z. Els Bombers estan treballant al lloc dels fets per buidar la carrega del camió per poder-lo retirar, després, amb una grua. Malgrat el tall de trànsit a la C-16, de moment, al SCT no li consta que hi hagi retencions.