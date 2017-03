Crema totalment un quad en un garatge de Santpedor

Un incendi ha cremat completament aquest dimecres al matí un quad que es trobava a l'interior d'un garatge a Santpedor, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

El foc s'ha declarat poc abans de 3/4 d'11 del matí als baixos d'una casa del carrer Josep Espinalt. L'incendi ha destruït el quad i ha afectat el guix del sostre, que ha caigut.

En l'extinció del foc hi han participat quatre dotacions dels Bombers, que posteriorment han ventilat l'immoble. Cap persona no ha resultat ferida. Al lloc dels fets també hi ha treballat la Policia Local de Santpedor.