La plantilla del CIO critica que el consistori manresà contracti el beneficiat per l'examen fals

La majoria dels treballadors del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) de Manresa, molts dels quals estan inclosos a les borses de treball de l'Ajuntament, van criticar ahir que el consistori hagi contractat per a una plaça d'administratiu l'home que va ser apartat d'un altre procés selectiu perquè es va descobrir que algú li havia falsificat el seu examen d'accés.



En un comunicat subscrit per setze de la vintena d'empleats del CIO (tots els que es van poder reunir ahir), els treballadors del centre expressen el seu «malestar» per la contractació, que van qualificar de «poc ètica» i «poc respectuosa». En el comunicat, que van enviar a Regió7, creuen que, malgrat que l'home en qüestió, B. T. P., no hagi estat imputat judicialment per la falsificació (la investigada és la seva mare, cap de secció de Recursos Humans de l'Ajuntament), el consistori hauria pogut «emprendre accions administratives cautelars» contra ell fins que no hi hagi una sentència.



Tal com va avançar ahir aquest diari, B. T. P. ha estat contractat per l'Ajuntament per ocupar durant sis mesos una plaça d'administratiu al Mercat Municipal de Puigmercadal, ja que des del gener del 2016 es trobava inclòs en una borsa de treball d'administratius del consistori, i ara li ha arribat el torn per ocupar un lloc. Es tracta d'una borsa diferent de la del procés selectiu on es va descobrir la irregularitat, i que era per a una borsa de treball de tècnics d'ocupació, motiu pel qual va ser-ne exclòs.



Malgrat que l'Ajuntament ha justificat la contractació de B. T. P. perquè legalment hi té dret, i perquè no ha estat inhabilitat per cap jutge, la majoria de la plantilla del CIO ho va criticar ahir durament.



«Bona part dels empleats del CIO formen part de la borsa afectada, que es renova habitualment cada dos anys i que dóna dret a contractes temporals», recorden els treballadors en el comunicat. «Lamentem que el consistori no posi en dubte la capacitació de B. T. P. per ocupar un lloc de treball públic», afegeix el text.



La plantilla del CIO considera que la contractació «és una falta de respecte cap a nosaltres i cap als ciutadans», ja que, mentrestant, hi ha obert un procés judicial en què la mare de B. T. P., cap de secció de Recursos Humans de l'Ajuntament (que va ser traslladada de departament i que ara està de baixa), està imputada per la falsificació de l'examen. Els empleats del CIO es demanen «si no seria possible emprendre accions administratives cautelars».



Els treballadors lamenten que hagin hagut de conèixer la notícia a través de Regió7 «i que l'Ajuntament no ens hagi explicat prèviament que B. T. P. està treballant des de dimarts en la mateixa àrea», és a dir, la de Promoció de la Ciutat (d'on forma part també Ocupació). El comunicat conclou que els empleats defensen «la transparència necessària» i donen suport «a qualsevol iniciativa que faci aflorar irregularitats que posin en qüestió el bon funcionament i l'accés a la funció pública».