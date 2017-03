L'Ajuntament de Manresa diu que ha informat el comitè de la polèmica contractació

L'Ajuntament de Manresa no va voler respondre dijous el comunicat de la majoria de treballadors del Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO), publicat per aquest diari, en què criticaven la contractació per a una plaça d'administratiu de B. T. P., l'home que va ser apartat d'un altre procés selectiu (perquè es va descobrir que algú li havia falsejat l'examen d'accés).



L'únic punt del comunicat que el consistori sí que va voler matisar és el que criticava que l'Ajuntament no hagués informat sobre el nomenament a la plantilla del CIO (que està formada majoritàriament per empleats que, igual que B. T. P., també estan inclosos en borses de treball).



En aquest sentit, l'Ajuntament va voler recordar aquest dijous que, fa pocs dies, va informar els representants dels treballadors i els partits de l'oposició sobre la imminent contractació de B. T. P., que va començar a treballar dimarts.



El consistori ha defensat la contractació de B. T. P. perquè, segons ha dit, legalment hi té dret (ja que es tracta d'una borsa de treball diferent de la borsa on hi va haver la irregularitat) i perquè no està imputat (ho està la seva mare, cap de secció de Recursos Humans).