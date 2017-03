Tres anys de presó per a l'home que va apallissar un avi de 81 anys a Manresa

El Jutjat Penal 2 de Manresa ha condemnat a tres anys de presó l'home que va apallissar gratuïtament un vianant de 81 anys a la plaça de Crist Rei de la capital bagenca, de manera inesperada, just després que l'acusat hagués estat agredit per un grup de joves al Passeig. El condemnat, Peter Cyprich, de 36 anys, d'origen eslovac i amb diversos antecedents, ja estava actualment a la presó complint penes per altres delictes.

La sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, s'ha emès aquesta setmana. Els fets es remunten al 16 de gener del 2016, poc abans de les 6 de la tarda. El condemnat, Peter Cyprich, corria per la plaça de Crist Rei de Manresa, i estava fugint d'un grup de joves que l'havia agredit al Passeig.

A Crist Rei, Cyprich es va dirigir a l'ancià, que estava dret a la mateixa plaça esperant que la seva esposa tornés de passejar. Sense articular cap paraula, segons la sentència, l'acusat es va abraonar sobre l'avi i li va donar un fort cop de puny, que el va fer caure a terra. Tot seguit, mentre l'ancià era a terra, el processat li va continuar clavant puntades de peu al cap.

Com a conseqüència dels cops, l'avi, veí de Manresa, va tenir un traumatisme cranioencefàlic, una contusió del globus ocular i una ferida a l'orifici llagrimal dret, la qual cosa va requerir un tractament quirúrgic. Les lesions van tardar tres mesos a curar-se.

L'home s'ha recuperat favorablement de les ferides, però té com a seqüeles una disfunció lleu a la parpella i una alteració permanent de la segregació ocular.

En la sentència, la jutge considera els fets com un delicte de lesions, per la qual cosa condemna Cyprich a tres anys de presó, pena que li aplica tenint en compte l'entitat dels fets, les lesions sofertes, la manera com es va cometre l'agressió, l'edat de la víctima i les seqüeles. Tot i així, la magistrada també reconeix a l'acusat un atenuant perquè, en el moment dels fets, estava sota els efectes de l'alcohol i perquè tenia les facultats cognitives afectades, com a conseqüència de l'agressió de la qual havia estat víctima al passeig Pere III per part d'un grup de joves.

La magistrada, però, rebutja rotundament aplicar a l'acusat un eximent complet d'alteració física, que és el que demanava la defensa, que al·legava que l'informe mèdic de Cyprich constatava que havia patit un traumatisme cranial. Segons la defensa, aquesta lesió li hauria afectat totalment les capacitats i seria la raó per la qual l'acusat, al judici, va assegurar que no recorda res de la pallissa que va propinar a l'ancià.

La jutge, però, assenyala que, després que Cyprich agredís l'ancià, els joves del Passeig que l'havien estomacat es van tornar a presentar a l'indret i van tornar a agredir l'eslovac (fins que ho van poder impedir altres vianants). Segons la jutge, la fractura cranial se l'hauria pogut fer en aquest moment, i no abans d'agredir l'avi. A més, va assenyalar que, en el judici, Cyprich va demostrar que tenia «memòria selectiva», ja que recordava coses que l'afavorien però no en recordava d'altres, com l'agressió a l'ancià.

La sentència també obliga Cyprich a indemnitzar la víctima amb 7.392 euros, per les lesions i les seqüeles causades, a més dels interessos legals i de les costes. L'eslovac, però, previsiblement es declararà insolvent, tal com ja s'ha declarat altres vegades, de manera que és molt difícil que l'ancià acabi cobrant res.

Fa un mes, Cyprich va ser condemnat a sis mesos de presó per haver agredit vuit mossos el 2014 a Manresa. Ja estava complint presó per un robatori a Avinyó i per un atracament a Manresa.