Un home s'enfronta a deu anys de presó per assaltar un matrimoni de Martorell

La fiscalia demana deu anys de presó per a un presumpte atracador, Dunue G. que va assaltar el domicili d'un matrimoni de Martorell juntament amb dos lladres més d'identitat desconeguda. El judici se celebrarà dilluns vinent a l'Audiència de Barcelona.



Els fets, segons l'escrit de la fisclaia, van tenir lloc el 22 d'octubre del 2013 en un habitatge de la Rambla de les Bòbiles de Martorell. Cap a 3/4 de 10 del vespre, quan la dona va arribar, sola, a casa, els lladres, que s'estaven esperant fora, van aprofitar per entrar-hi per la força, amb l'objectiu de robar-hi els objectes de valor. Segons el fiscal, els atracadors, que anaven amb la cara tapada, es disposaven a emmordassar i a lligar la dona, però no ho van fer quan ella els va dir que estava embarassada i que es comprometia a no fer res per perjudicar-los.



Els assaltants, que portaven cadascun una navalla, van començar a escorcollar totes les habitacions de la casa i van obligar la dona a donar-los tots els objectes de valor. Ella els va entregar diferents joies (valorades en conjunt en 2.000 euros) i diversos objectes usats. Al cap de mitja hora, va arribar l'home al domicili (espòs de la dona que estava sent retinguda). Aleshores, va iniciar una baralla amb els assaltants, que va tenir lloc al replà de la casa. A causa dels crits de l'home, els lladres van fugir.



La fiscalia considera els fets com un delicte de robatori amb violència i un de detenció il·legal, per la qual cosa demana per a Dunue G. la pena total de deu anys de presó, a més a més d'una multa. El judici es farà dilluns a la secció cinquena de l'Audiència