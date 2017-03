Onze anys de presó per apunyalar greument dos nois en una baralla a Manresa

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a onze anys de presó el jove que va apunyalar greument dos nois durant una baralla al carrer de Santa Llúcia de Manresa, l'estiu del 2014. El processat, Juan Manuel Porras León, de 21 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sabadell, ha estat condemnat per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa, ja que el tribunal constata que les ganivetades haurien estat mortals si les víctimes no haguessin estat ateses ràpidament pels metges.



Els fets van tenir lloc el 25 de juliol del 2014, cap a 1/4 d'11 de la nit. Segons la sentència, a la qual ha tingut accés aquest diari, dos grups de joves van començar a barallar-se al carrer de Santa Llúcia, al nucli antic de Manresa. Tot i que es desconeix el motiu exacte que va iniciar la discussió, alguns testimonis van dir que es va originar quan el processat va anar a demanar haixix a una de les víctimes.



Segons la sentència, durant la baralla, el processat es va treure una navalla de tipus estilet que portava a la butxaca, i va propinar una ganivetada al tòrax d'un dels seus oponents. La punyalada li va afectar la zona de sortida dels grans vasos des del cor, cosa que li va provocar un pneumotòrax, una ferida que, si no hagués rebut un tractament mèdic urgent, li hauria causat la mort.



Tot seguit, afegeix la resolució, l'acusat va propinar cinc ganivetades a un altre oponent, que havia intentat auxiliar la primera víctima. La majoria de punyalades van ser clavades a la zona del pit i de l'abdomen i li van causar ferides en diferents òrgans, entre els quals al cor. Si no hagués estat intervingut d'urgència a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, el jove també hauria resultat mort. A conseqüència de les ferides, li han quedat diverses seqüeles.



La sentència condemna Juan Manuel Porras a una pena total d'onze anys de presó per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa (sis anys per un cas i cinc anys per l'altre). A més, el jutge obliga l'acusat a indemnitzar amb 18.000 euros la víctima més greu i amb 3.000 euros l'altra, per les lesions i les seqüeles.



En la sentència, l'Audiència dóna per bons els diversos testimonis externs de l'agressió i descarta la versió que va donar l'acusat, que en el judici va assegurar que la navalla no era seva, sinó que la va agafar de terra i que les ganivetades van ser en defensa pròpia, sense intenció de fer mal. «No sé què va passar. Possiblement, durant el forcejament, vaig acabar punxant algú, i si ho va fer va ser en defensa pròpia», va explicar. «Jo no sóc cap persona agressiva i vaig intentar escapar-me. No volia fer mal a ningú», va insistir davant del tribunal.