Desallotgen el McDonald's de l'avinguda Universitària per una fuita de CO2

Desenes de persones han hagut de sortir inesperadament del McDonald´s de l´avinguda Universitària de Manresa per una fuita de diòxid de carboni. Els Bombers han rebut l´avís a les 3 de la tarda i s´hi han desplaçat dues dotacions de bombers que han desallotjat preventivament totes les persones que eren a l´interior. Segons informa Bombers, tot apunta que l´origen de la fuita eren unes ampolles de la cuina que contenien diòxid de carboni.

Durant el matí i migdia s´ha celebrat a Manresa el Carnaval Infantil i per aquest motiu en aquell moment hi havia moltes famílies disfressades a l´interior del restaurant de menjar ràpid. Més tard hi han arribat tècnics de manteniment de McDonald´s i se n´han fet càrrec.