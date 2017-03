Detingut un manresà de 71 anys per amenaçar amb una navalla la seva exparella

Zona del Camí de la Cova, on van tenir lloc els fets

Zona del Camí de la Cova, on van tenir lloc els fets ARXIU | G. CAMPS

La Policia Local de Manresa va detenir la nit de dissabte a diumenge un home de 71 anys per haver amenaçat la seva exparella amb una navalla i d'haver punxat els pneumàtics del seu vehicle.

Els fets, segons ha informat el cos policial, van tenir lloc a 2/4 d'1 de la matinada, quan la sala del 092 de la Policia Local va rebre una trucada informant que se sentien molts crits per la zona del Camí de la Cova.

Una patrulla adreçada al lloc va trobar una dona, molt espantada, que va explicar que la seva exparella, que es trobava pels voltants, l'acabava d'amenaçar amb una navalla. A més, amb la mateixa arma, havia punxat tres pneumàtics del seu vehicle perquè no pogués fugir.

Simultàniament, a prop d'aquell lloc, una persona explicava a una altra patrulla que acabava de veure córrer un home, amb un ganivet a la mà, amenaçant una dona. Una patrulla no uniformada va localitzar el presumpte agressor que, efectivament , portava una navalla i a qui es va detenir per tal de ser posat a disposició judicial. L'home, veí de Manresa, va ser detingut per un delicte de violència en l'àmbit de la llar.