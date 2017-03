Incendi a l'interior d'un pis del carrer de Santa Maria

Un incendi ha afectat aquest divendres, cap a 2/4 d'1 de la matinada, un edifici al número 18 del carrer de Santa Maria de Manresa. El pis, segons han apuntat fonts dels Bombers de la Generalitat, podria ser que estigués okupat en el moment dels fets.

El foc, que ha cremat una pila de papers, no ha causat ferits i als Bombers no els consta que hi hagi hagut cap desallotjat. De totes maneres, s'ha precintat l'edifici per evitar que hi entri cap persona.

D'altra banda, aquest diumenge pels volts d'1/4 de 9 del vespre, també a Manresa, va cremar un contenidor de rebuig al carrer Nou de Santa Clara.