Condemnen un empresari per la mort d'un camioner a l'eix, a Manresa

El Jutjat Penal 2 de Manresa va condemnar aquest dilluns a sis mesos de presó l'empresari acusat de la mort d'un camioner a l'eix Transversal, el maig del 2012, en un accident de trànsit de caire laboral que va ser provocat pel desplaçament d'una biga que estava mal lligada a la càrrega. La pena de presó va ser substituïda mateix per una multa de 4.300 euros. El processat, que va acceptar la condemna, va reconèixer que no havia format correctament la víctima sobre la forma de subjectar amb seguretat bigues a la càrrega.

Els fets, segons el relat de la fiscalia acceptat ahir per l'acusat, Iván P. L., de 40 anys, van tenir lloc el 14 de maig del 2012. La víctima era un veí de Barcelona de 54 anys, Humberto Gula, que treballava com a transportista de l'empresa Cotraba, amb seu a la Puebla de Híjar (Terol). Aquell dia, Gula transportava dues bigues de formigó de grans dimensions, que havia de portar fins a Clermont-l'Hérault, a prop de Montpeller (França). Cadascuna de les bigues pesava 5,3 tones i feia més de quinze metres de llargada.

Les bigues havien estat carregades a la Puebla de Híjar. Els operaris les havien col·locat a sobre d'una plataforma de formigó, que havien instal·lat, al seu torn, al damunt de la plataforma del camió. Van ser subjectades entre si amb dos cables d'acer, que són els que hi havia a disposició del vehicle.

La sentència pactada conclou, però, que es tractava d'un material de subjecció insuficient i que, per tant, les bigues van quedar mal assegurades. Per aquest motiu, quedaven exposades a possibles desplaçaments causats per les circumstàncies del trànsit. La sentència conclou, a més, que l'acusat, director de Cotraba, no havia proporcionat als seus treballadors la formació necessària sobre la subjecció de càrregues.

Cap a les 7 de la tarda d'aquell dia, el camió cobria la ruta i es trobava a la calçada en sentit Girona de l'eix Transversal, al terme de Manresa. De cop i volta, a causa d'una maniobra sobtada, una de les bigues que transportava es va moure cap endavant i va destrossar la cabina del camió, la qual cosa va provocar la mort instantània, per asfíxia, del camioner.

En el judici, celebrat aquest dilluns, no hi va comparèixer la família de la víctima, que es va retirar com a acusació després d'haver cobrat de l'asseguradora una indemnització de 90.000 euros. La fiscalia, que demanava inicialment dos anys i mig de presó per a l'acusat, va acceptar rebaixar la pena fins als sis mesos, ja que va considerar dos atenuants: reparació del dany i dilacions indegudes.