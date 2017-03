Els tres funcionaris de Lledoners acusats de coaccionar un pres neguen els fets

Els tres funcionaris de Lledoners acusats d'haver coaccionat un intern han negat els fets aquest dimarts, durant el judici celebrat al Jutjat Penal 3 de Manresa. La fiscalia, que demana tres anys de presó per a cadascun d'ells per un delicte d'obstrucció a la justícia, assegura que els tres treballadors, expedientats cautelarment per la Generalitat, van amenaçar un reclús del centre penitenciari bagenc per impedir que declarés contra un dels funcionaris acusats, que estava sent investigat per la suposada agressió a un altre intern.

La presumpta agressió es va produir en una sala d'escorcolls del mòdul 5 del centre penitenciari Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, a finals de desembre del 2013. Unes setmanes després, durant la investigació de la denúncia, el company de cel·la del presumpte agredit va oferir dues declaracions, com a testimoni, en les quals exculpava inicialment el funcionari investigat. Durant una tercera declaració davant de directius de Lledoners, però, l'intern va acabar assegurant que havia signat les dues anteriors declaracions coaccionat tant pel funcionari investigat com per dos treballadors companys seus.

En el judici, però, els tres acusats han negat els fets i han vinculat l'acusació de l'intern a un favor que devia al seu company de cel·la presumptament agredit, ja que, segons han afegit, hi tenia deutes econòmics. La seva versió ha estat reforçada per altres treballadors de Lledoners, que han negat tenir constància de les coaccions.

En canvi, però, l'aleshores director de Lledoners, Domingo Estepa, i un inspector del departament de Justícia de la Generalitat han assegurat que, després d'haver investigat els fets, tenien prou indicis per considerar que l'intern deia la veritat i que, per tant, sí que havia estat coaccionat pels funcionaris. Per aquest motiu, van decidir denunciar aleshores penalment els fets a la justícia i van expedientar cautelarment els investigats, a l'espera de la sentència del jutge.

La fiscalia, que exerceix com a acusació pública, subscriu les conclusions del departament de Justícia de la Generalitat i tipifica els fets de delicte d'obstrucció a la justícia, amb la circumstància agreujant d'abús de la condició pública. Per aquest motiu, demana per a cadascun dels tres funcionaris la pena de tres anys de presó, la seva inhabilitació durant aquest període de temps i una multa de 8.100 euros.



"Problemes al pati"

Segons concreta l'escrit de conclusions de la fiscalia, el 9 de febrer del 2014 l'intern Dumitrian G. M. va interposar una denúncia contra el funcionari José Antonio M. F. per una presumpta agressió que havia tingut lloc el 23 de desembre del 2013 en una sala d'escorcolls. Segons va denunciar el reclús, el funcionari li havia dit «romanès de merda» i l'havia agredit a les costelles. Encara que aquella agressió no es va poder demotrar mai, el ministeri públic creu que sí que han quedat acreditades les presumptes coaccions que tant José Antonio M. F. com dos treballadors més, Ramon F. G. i Pedro R. G., van fer a un intern, Anghel M., perquè no declarés en contra del funcionari. En concret, segons la fiscalia, li van dir que tindria "problemes al pati".

Les defenses dels acusats, en canvi, han considerat inversemblant la denúncia de l'intern Anghel M., han assegurat que no hi ha proves de les suposades coaccions i han demanat l'absolució de tots tres processats. Els acusats, fins i tot, han insinuat que el director de Lledoners, Domingo Estepa, sentia animadversió contra un d'ells, José Antonio M. F., perquè fa uns anys va denunciar per agressió el germà d'Estepa, que treballava com a funcionari en una presó. El judici ha quedat vist per a sentència.