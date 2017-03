Enxampen a Abrera un conductor que circulava begut i havia provocat un accident

Els Mossos d´Esquadra han denunciat un home de 38 anys i veí de Terrassa per conduir begut i haver provocat un accident a Barcelona. Els fets van tenir lloc divendres al vespre, quan el conductor va encalçar un vehicle aturat en un semàfor i, de retruc, va colpejar un tercer cotxe que hi havia més endavant. L´home, però, va fugir del lloc, malgrat tenir la part frontal del cotxe trencada i perdre líquid refrigerant. Un dels conductors afectats per l´accident el va intentar seguir, però l´elevada velocitat amb què conduïa va fer que li perdés el rastre. Mitja hora més tard, dues patrulles dels Mossos que feien un control a la carretera BV-1201 d´Abrera (Baix Llobregat), el van aturar i van fer-li la prova d´alcoholèmia, amb la qual va donar positiu, amb 0,58 mg/l. Alhora, van comprovar que el vehicle no era seu i que l´havia utilitzat sense permís.

Els Mossos d´Esquadra van denunciar l´individu penalment com a presumpte autor d´un delicte contra la seguretat viària, ja que la taxa superava el doble del màxim permès, de 0,25 mg/l. L´home està pendent de ser citat a declarar als jutjats de Martorell, mentre la policia va localitzar el propietari del cotxe en el mateix, que es va desplaçar al lloc del control per recollir el vehicle.