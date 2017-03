Pugen els homicidis i els delictes sexuals a la Catalunya Central

Els fets delinqüencials a la Regió Policial Central van disminuir un 2,75% el 2016, tot i que segons l'estadística dels Mossos a les comarques centrals han pujat significativament els homicidis (un 400%) i també les denuncies per agressions sexuals (un 95,45% més). En total, el 2016 es van registrar 16.033 fets penals al territori, per sota els 16.487 del 2015.

Les xifres constaten que la regió continua sent una de les més tranquil·les de Catalunya per darrere del Pirineu Occidental. En aquest sentit, les comarques centrals van registrar una taxa de 31,48 fets delictius per cada mil habitants el 2016, mentre que la mitjana catalana va ser de 62,90. Dels fets penals que es van registrar l'any passat a la Catalunya Central, un 79% fan referència a delictes contra el patrimoni –on s'hi engloben robatoris, furts, danys i estafes, entre d'altres-; un 17% a fets contra les persones –homicidis, agressions sexuals, lesions o coaccions- i un 4% a altres fets.

Els fets delinqüencials que van experimentar un creixement més important el 2016 a la Regió Policial Central van ser els homicidis i assassinats, que van passar d'1 el 2015 a 5 l'any passat (un increment del 400%). El primer homicidi va tenir lloc el mes de juny a Gironella (Berguedà). Un home de 33 anys va matar la seva cosina amb una arma blanca. El segon va tenir lloc el mes de juliol a Vic quan un home va aparèixer mort amb signes de violència. A Vic va tenir lloc un altre homicidi el mes de setembre després que els agents localitzessin un home de 44 anys i nacionalitat gambiana mort al pis on vivia. Els altres dos fan referència a la dona de 37 anys localitzada morta el mes d'octubre a Masquefa amb signes de violència i a la dona de 81 anys que va ser trobada morta a una zona d'horts de Súria.

Les denúncies per agressions sexuals també van registrar un augment significatiu i van passar dels 22 el 2015 als 43 el 2016 (un 96,45% més). Per contra, els abusos sexuals van disminuir lleugerament. Seguint amb els fets contra les persones, les denuncies per coaccions van augmentar un 4,59% (es va passar de 109 el 2015 a 114 el 2016); les denuncies per lesions també van créixer lleugerament i es va passar de les 779 el 2015 a les 793 el 2016; mentre que les denuncies per temptatives d'homicidi o assassinat van baixar i es va passar de 7 a 3.

Pel que fa als fets contra el patrimoni, els robatoris amb força –ja sigui a domicili, establiment, empresa o interior de vehicle- van incrementar un 1,38% al conjunt de la Regió, mentre que els robatoris amb violència i intimidació van disminuir un 12%. D'altra banda, les estafes van pujar un 16,24%; els robatoris i furt d'ús de vehicle van créixer un 23,89%; els danys van augmentar un 3,62%; mentre que els furts van baixar un 10,73%.

L'estadística dels Mossos també comptabilitza altres fets com els delictes contra la salut pública, que van passar de 78 a 101, i també delictes contra l'ordre públic com l'atemptat i desobediència als agents de l'autoritat, que van baixar un 2,16% al conjunt de les comarques centrals, així com també les organitzacions i grups criminals que van experimentar un descens del 81,82%.



L'Anoia és la comarca que experimenta un descens més significatiu de delictes



Per comarques, l'Àrea Bàsica Policial que va experimentar un descens de delictes més important va ser la de l'Anoia, amb una reducció del 9,52% dels fets delictius (es va passar dels 4.359 el 2015 als 3.944 el 2016); seguida per l'ABP Berguedà amb una reducció del 8,54%, passant dels 902 delictes el 2015 als 825 el 2016; i molt de prop la va seguir l'ABP Bages, que va experimentar un descens del 8,43 en els fets delictius, passant dels 6.214 el 2015 als 5.690 el 2016. Per contra, l'ABP Solsonès va experimentar un increment dels fets delinqüencials del 8,45% (es va passar dels 355 el 2015 als 385 el 2016) i l'ABP Osona va registrar un creixement de l'11,42% dels delictes i va passar dels 4.657 el 2015 als 5.189 el 2016.



Tendències en els robatoris amb força en els darrers cinc anys



Les dades analitzades pel cos dels Mossos d'Esquadra demostren que en els darrers 5 anys s'observa una tendència decreixent en els robatoris amb força a les empreses. Des del 2012 aquesta tipologia de delictes ha disminuït un 24%. En aquest sentit, el cos policial constata que el 55% dels detinguts no tenia domicili conegut al territori i el 97% d'aquests detinguts eren considerats delinqüents no especialitzats. Pel que fa al 'modus operandi', hi ha força diversitat, tot i que els més comuns són el forçament de la porta, el butró i el forçament de finestra. En general, el tipus d'empresa afectada eren empreses generals o fàbriques (38%), empreses de productes d'alimentació i begudes (14%), altres empreses de serveis (12%), empreses metal·lúrgiques (9%), i empreses de la construcció (6%).

Quant als robatoris amb força a establiments, en els últims cinc anys s'observa una tendència decreixent. Des de l'any 2012 aquesta tipologia de robatoris s'han reduït a la meitat i han passat dels 631 als 312 el 2016. Les tendències conclouen que el 76% dels detinguts tenen la consideració de delinqüència local, mentre que les nacionalitats més actives van ser l'albanesa i la nacional. Com en els robatoris a les empreses, hi ha diversitat de 'modus operandi', tot i que els més comuns van ser els forçaments a portes, persianes, finestres i fractura de vidres. El tipus d'establiment més victimitzat és el bar (33%).

Finalment, en relació a la tendència en els robatoris amb força a l'interior de vehicle, mentre que els anys 2014 i 2015 van baixar un 30% aquesta tipologia de fets, el 2016 es va tornar a registrar una dada similar als anys anteriors al 2014 amb una xifra superior al miler de robatoris. En aquest cas, la majoria de fets són comesos a la comarca d'Osona i amb menor incidència al Berguedà per autors residents a la mateixa ciutat on es produeixen els fets. El 'modus operandi' més estès és l'accés al vehicle mitjançant el trencament d'alguna de les finestres i, en general, els objectes sostrets són diners en efectiu, bosses de mà, telèfons mòbils, GPS, roba o documentació del vehicle. ?