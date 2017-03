Un jove de 29 anys mor en bolcar el seu cotxe al camí del Castell de Balsareny

Un home de 29 anys, veí de Balsareny, ha mort aquest dijous en un accident que ha tingut lloc cap a 1/4 de 8 del matí en bolcar el vehicle que conduïa al Camí Costa del Castell de Balsareny.

El cotxe on viatjava la víctima, un turisme, ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen i el conductor i únic ocupant del vehicle ha resultat mort. El vehicle, un BMW 320, s'ha precipitat per un marge d'uns 2 metres d'alçada, ha bolcat, i com a conseqüència de l'impacte el jove balsarenyenc ha mort. El punt on ha tingut lloc l'accident es troba a uns 500 metres del castell, al costat d'una esplanada que habitualment fa les funcions d'aparcament.