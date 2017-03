Quatre anys i mig de presó per un atracament al Congost durant la Festa Major de Manresa 2015

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha condemnat a quatre anys i mig de presó un dels dos delinqüents que l´agost del 2015 van atracar amb violència dos assistents al concert juvenil de la Festa Major de Manresa celebrat al Congost. L´altre atracador ha estat sentenciat a tres anys i mig. Les penes suposen l´ingrés penitenciari dels dos acusats, que van agredir les víctimes, els van robar la cartera i els van intimidar amb un puny americà.

Es tracta de la segona sentència condemnatòria que emet un jutge pels atracaments contra joves que es van produir durant les dues nits de concerts que es van celebrar al Congost durant la Festa Major de Manresa del 2015. L´any passat, un altre lladre va ser condemnat per un intent de robatori violent al mateix indret, tot i que en aquest cas va rebre una pena de setze mesos de presó.

Durant les dues nits de concerts també es van denunciar altres casos similars a la zona, tot i que no tots van poder acabar amb detinguts. La presència de delinqüents al final dels concerts va ser un dels motius perquè la Festa Major de Manresa decidís no repetir l´any passat l´experiència.

Els fets que han valgut la pena de quatre anys i mig de presó van tenir lloc el 28 d´agost, a 2/4 de 7 del matí. Segons la sentència, a la qual ha tingut accés ara aquest diari, els dos atracadors, Kevin Martín López i Miquel García Guerrero, es van acostar a les dues víctimes, dos joves que retornaven del concert que s´havia celebrat al Congost. Els dos lladres portaven un puny americà, una arma considerada prohibida.

Els acusats van exigir als dos joves que els entreguessin la cartera. Un d´ells va poder fugir, però els lladres van començar a agredir el seu amic, que havia caigut a terra, per la qual cosa el noi que havia aconseguit marxar va retornar a l´indret. Aleshores, ell també va ser agredit pels atracadors.

Els processats es van endur la cartera d´una de les víctimes, que va resultar amb ferides lleus, que van tardar una setmana a curar-se. Els dos agredits van avisar de seguida la Policia. Al cap de mitja hora, els Mossos d´Esquadra van localitzar els dos sospitosos al car-rer de les Jorbetes, just davant de la Policia Local de Manresa. Els agents van requisar-los la cartera robada i van enxampar un dels atracadors mentre intentava desfer-se del puny americà. Tots dos van ser reconeguts aquell mateix matí per les dues víctimes.

La sentència condemna els dos atracadors per un delicte de robatori amb violència, per la qual cosa els imposa la pena de tres anys i mig de presó. A Kevin Martín, a més a més, el condemna també per un delicte de tinença d´armes prohibides, per la qual cosa li suma un any més de presó. A més, tots dos han de pagar una multa de 360 euros per dos delictes lleus de lesions. Finalment, han d´indemnitzar un dels agredits amb 276 euros, mentre que l´altre agredit ha renunciat a la indemnització ja que en el judici va explicar que havia perdonat els dos agressors.