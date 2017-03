Mor un jove de 29 anys de Balsareny en un accident al camí del castell

Un jove de Balsareny de 29 anys d'edat, Gerard Gamisans Recio, va morir ahir en un accident amb el seu cotxe al camí del castell de la població. El sinistre va ser descobert per un testimoni a 1/4 de 8 del matí, però els Mossos d'Esquadra investiguen si es va produir unes hores abans, durant la matinada. El jove serà acomiadat demà en la intimitat familiar. Avui a la tarda, el fèretre serà habilitat a la sala de vetlles del tanatori del poble.



Els fets van tenir lloc poc després d'un quart de vuit del matí. Una persona que circulava pel camí del castell de Balsareny va alertar els cossos d'emergències que acabava de descobrir un cotxe bolcat en un marge al costat del camí i que, a fora del vehicle, hi havia un jove (previsiblement el conductor del cotxe) que creia que era mort.



Fins a l'indret es van desplaçar diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va confirmar la mort de la víctima. Tot i que els Bombers també van ser avisats de l'accident, finalment no van ser activats, ja que el cos no estava atrapat a dins del vehicle.



Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies del sinistre, del qual no hi va haver testimonis directes. No es descarta que l'accident s'hagués produït una estona abans que fos descobert, a primera hora del matí, o fins i tot unes hores abans, a la matinada. El cos policial va explicar que el dia abans no s'havia produït cap avís de desaparició.



Segons els Mossos, l'accident va tenir lloc quan el cotxe baixava pel camí, des del castell, que és situat a només 500 metres del lloc dels fets. Per causes que es desconeixen, el vehicle va sortir del camí i es va precipitar per un desnivell de dos metres d'altura. Els Mossos investiguen per quin motiu el vehicle va sortir de la calçada i si, en realitat, l'accident es va produir per un problema de salut del conductor. L'autòpsia del cadàver, que es farà avui a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, hauria de donar llum sobre la investigació.



La víctima, Gerard Gamisans Recio, era de Balsareny, d'on és la família i ha viscut bona part de la seva vida al poble. Ara vivia sol en un habitatge de la localitat. El jove era conegut al poble, on també viuen els seus pares i les seves dues germanes, de manera que Balsareny va viure amb consternació i dol la notícia. El fèretre es pot visitar avui, de 4 a 8 del vespre, al tanatori Mémora de Balsareny.