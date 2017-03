Dos ferits lleus en un accident a l'autovia C-16, a Berga

Dues persones han resultat ferides lleus aquest dilluns al matí en un accident entre tres cotxes a l'autovia C-16, a l'altura de Berga, a la calçada en sentit sud, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat.

Els fets han tingut lloc poc abans de 2/4 de 12 del matí al punt quilomètric 96, on tres cotxes s'han vist implicats en un accident per causes que es desconeixen.

Com a conseqüència, una veïna de Gironella i una de Sant Boi de Llobregat han resultat ferides de caràcter lleu i han estat evacuades pel SEM a l'hospital comarcal de Sant Bernabé de Berga.