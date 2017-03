Cau un tros de balcó d'un quart pis a la vorera del carrer Guimerà de Manresa

Ensurt sense conseqüències greus ahir a la tarda al rovell de l'ou de Manresa. Una peça de marbre, segons fonts dels Bombers i de la Policia Local, va caure des d'un quart pis a la vorera del carrer Àngel Guimerà, a la cantonada amb la plaça de Crist Rei, una zona altament freqüentada per vianants. El despreniment no va causar ferits, tot i que almenys tres persones caminaven pel punt afectat en el moment dels fets, segons va explicar una comerciant a aquest diari.



Els fets van tenir lloc poc abans de 2/4 de 7 de la tarda. La peça de marbre, que estava en mal estat, es va desprendre de la part inferior del balcó i va caure a la vorera del carrer Àngel Guimerà, just a l'altura de l'entrada del pàrquing La Farola.



En aquest indret també hi ha la sabateria Susi, la treballadora de la qual, Queralt Martí, va ser testimoni dels fets. «Jo era a dins de la sabateria i, de cop i volta, he sentit un soroll fort al carrer», explicava l'empleada, que va afegir que «en aquell moment, passaven caminant dues noies davant de la porta de la botiga i, quan han sentit el cop, s'han girat. El tros de balcó havia caigut darrere d'elles. Una de les noies s'ha fregat el cap amb les mans, per mirar si li havien caigut restes», va explicar.



Segons va explicar, ella va sortir de la botiga i va veure un home que acabava de passar pel mateix indret i que estava alertant la resta de vianants. «Fent gestos amb les mans, l'home impedia a la gent que passés pel tram de vorera, davant del perill que poguessin haver-hi més despreniments», va dir.



Fins a l'indret s'hi van desplaçar la Policia Local de Manresa i el vehicle escala dels Bombers de la Generalitat. Segons va explicar el cos d'emergències, la resta d'elements del balcó afectat es trobaven en bon estat, per la qual cosa es va descartar que hi hagués més despreniments a la via pública. Per aquest motiu, es va decidir no precintar el tram de vorera afectat, ja que es va concloure que la peça de marbre que havia caigut era l'única defectuosa. La presència del vehicle escala dels Bombers en una zona tan freqüentada va causar una notable expectació de vianants.