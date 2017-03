El presumpte sabotejador del rètol independentista de Sallent nega l'autoria

Raul M. P., l'home que va ser identificat per la Policia Local de Sallent com la persona que apareix en un vídeo arrencant un rètol independentista, nega ser l'autor dels fets. L'home assegura que no es reconeix a les imatges, diu que no ha rebut cap denúncia del jutjat i afirma que el vídeo hauria pogut ser manipulat, per la qual cosa entén que el jutge no l'admetrà.

El vídeo va ser difós a la xarxa el 12 de febrer i va esdevenir viral. S'hi veia un home arrencant un rètol de «Municipi per la independència» en una entrada de Sallent, cartell que el ple municipal havia aprovat instal·lar per majoria.

La Policia Local va identificar l'autor dels fets com a Raul M. P., veí de Manresa, i li va atribuir un possible delicte contra el patrimoni amb l'agreujant d'odi. El cos policial no va denunciar directament aquesta persona i va enviar les diligències al jutjat de guàrdia.

Es dóna el cas que Raul M. P. estava complint una condemna i actualment estava en llibertat condicional. L'home va ser condemnat el 2008 per detenció il·legal i robatori, pena que acaba el 2019.

Arran d'aquests fets, el 15 de febrer va reingressar a presó, on s'ha estat un mes. «La junta de tractament ho va decidir com a mesura cautelar, perquè s'havia armat rebombori amb el vídeo, i també per la meva protecció, ja que va venir gent a assetjar-me a casa. M'he estat un mes a Lledoners i ja he pogut sortir», diu Raul M. P. Ell es defineix com a «activista antiseparatista» i diu que al llarg de la seva vida ha retirat estelades de la via pública, «però no aquest cartell». I ha denunciat als Mossos la gent que el va increpar a casa i una persona que el va acusar al Facebook.