La fiscalia presenta dues noves querelles contra l'exarquitecta i l'exsecretari del consistori de Cercs

La fiscalia ha presentat dues noves querelles contra l'exarquitecta i l'exsecretari de l'Ajuntament de Cercs per presumptes delictes sobre l'ordenació del territori que van cometre mentre eren en el càrrec, per permetre obres il·legals de particulars. Les dues querelles, presentades el 2016, se sumen a la denúncia que la fiscalia va presentar també l'any passat contra els dos excàrrecs per tolerar que es tanqués un camí d'accés públic (vegeu Regió7 del 13 de maig del 2016). En aquest cas, també hi ha imputats l'exalcalde Ferran Civil i l'actual regidora d'Urbanisme, Ana Isabel Rodríguez.



En el cas de l'exarquitecta, Carme Casas, que actualment és la gerent del Consell Comarcal del Berguedà, ja acumula tres condemnes per delictes urbanístics comesos durant la seva gestió a l'Ajuntament Cercs, tot i que les sentències no afecten la seva feina a l'organisme comarcal.



Ara, la fiscalia d'Urbanisme li ha sumat dues noves querelles a les que ja tenia fins ara, en les quals també acusa l'exsecretari Pau Llorens. En aquests dos nous casos, però, no hi ha imputats de moment cap polític.



Un d'aquests nous casos és per haver permès, amb els seus informes favorables, que els propietaris d'una finca del carrer de l'Església realitzessin unes obres que van comportar un augment del volum de l'immoble (en uns 37 metres quadrats), cosa prohibida per la normativa urbanística. L'altre cas és per haver autoritzat la construcció d'un cobert agrícola en una finca de la carretera de la Casanova de les Garrigues, que estava catalogada com a sól no urbanitzable d'interés natural, paisatgístic i forestal.



Casas i Llorens també s'enfronten a una querella presentada fa un any per la fiscalia, en la qual també hi ha imputats l'exalcalde Civil i la regidora Rodríguez. El fiscal els acusa d'haver permès tancar un camí públic per satisfer l'interès d'un particular i d'haver-ho fet sense atorgar cap llicència. La tanca amb què es va clausurar el camí va impedir l'accés lliures dels ciutadans. Civil ja va ser condemnat per un tema urbanístic i actualment afronta altres processos judicals de les mateixes característiques, entre els quals aquest.