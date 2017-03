Segon camió bolcat en dues setmanes al tram de la C-16 entre Berga i Guardiola

Un camió bolcat va obligar a tallar completament ahir a la tarda, per segona vegada aquest mes, la calçada de l'eix del Llobregat (C-16), en el tram de l'alt Berguedà, entre Berga i Guardiola. El camioner accidentat va resultar ferit i, després de ser rescatat pels Bombers, va ser evacuat pel SEM a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Un bomber també va resultar lesionat durant l'operatiu de rescat. Fa dues setmanes, uns quilòmetres més enllà, entre la Nou i Guardiola, un tràiler bolcat també va obligar a tallar la via.



L'accident d'ahir, segons van informar fonts de Trànsit, dels Bombers i del SEM, va tenir lloc poc després de les 6 de la tarda, al tram entre els túnels de Berga i de Cercs, quan, per causes que es desconeixen, un camió que transportava peces de ferro va bolcar.



Com a conseqüència, el transportista, Àngel V., de 59 anys, va quedar atrapat a l'interior de la cabina, per la qual cosa va haver de ser rescatat pels Bombers. L'home presentava una fractura al braç i contusions a l'esquena i va ser atès per dues unitats del SEM. Posteriorment, una de les ambulàncies el va traslladar en estat menys greu a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.



Per la seva banda, segons el SEM, un dels bombers que participava en l'operatiu de rescat, va resultar ferit per una lumbàlgia aguda i diverses contusions. Per aquest motiu, després de ser atès pel SEM, va ser evacuat a la mútua Asepeyo.



L'accident va obligar a tallar la calçada de la C-16 en els dos sentits de la marxa, segons el Servei Català de Trànsit, la qual cosa hi va provocar llargues cues durant tota la tarda-nit. La circulació va ser desviada per l'antiga C-1411. Fins a l'indret s'hi van desplaçar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers i dues unitats del SEM.



Fa només dues setmanes, el 7 de març passat, el tram de l'Alt Berguedà de l'eix del Llobregat també va haver de ser tallat per un altre camió bolcat, en aquest cas durant dotze hores. L'accident va tenir lloc uns quliòmetres més amunt, entre la central de Cercs i el trencant d'accés a Malanyeu. El El conductor, malgrat l'aparatositat del sinistr,e va resultar il·lès. Durant les ohres que la via va estar tallada, el trànsit també es va haver de desviar per l'antiga carretera C-1411.