Demanen penes de fins a vuit anys per una baralla amb una barra de ferro a Berga

La fiscalia demana penes de fins a vuit anys de presó per als diferents implicats en una baralla a Berga amb la presència d'armes, incloent-hi una barra de ferro. El judici se celebrarà la setmana que ve al Jutjat Penal 2 de Manresa.

Els fets, segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, es remunten al 23 de gener del 2011, cap a les 5 de la matinada, a la Ronda Moreta de Berga, on es van enfrontar dos grups de persones, formats, d'una banda, pels acusats Viorel V., Ionel Marius G. i Rubin C., i, de l'altra, Sorin Adrian V., Paul V. i Ovidio M.

Durant la baralla, que es va iniciar per causes que es desconeixen, es van utilitzar una barra de ferro, un pal de fusta i pedres. La majoria d'implicats van resultar ferits de diferent consideració.

Un dels processats, Ovidio M., va agredir dues persones amb la barra de ferro, per la qual cosa s'enfronta a la petició de pena més alta, vuit anys de presó, per dos delictes de lesions. Pel que fa a Paul V., s'enfronta a quatre anys de presó per un delicte de lesions, ja que la fiscalia li atribueix una agressió comesa amb la barra.

La resta d'implicats, en canvi, s'enfronten únicament a multes econòmiques, ja que la fiscalia els considera només autors de delictes lleus de lesions.