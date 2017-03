La Policia Local de Manresa desmenteix una falsa alerta d'atemptat

La Policia Local de Manresa ha desmentit públicament un rumor que ha començat a circular per xarxes socials i covnerses de WhatsApp en el que s'avisa d'un possible atemptat imminent a la capital del Bages. El text parla d'una suposada operació policial de matinada al carrer d'Àngel Guimerà i assegura que la ciutat es troba en el nivell màxim d'alerta antiterrorista.

En el seu comunicat, el cos policial recorda que cada vegada que s'ha produït un atac com el d'aquest dimecres a Londres han circulat falsos rumors que han contribuït a crear un estat d'alarma innecessària entre la població. Per aquest motiu, i davant la falsedat dels fets, els agents demanen a la població que no comparteixin ni difonguin aquestes falses informacions.